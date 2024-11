Icardi, cambia la sua vita per sempre | Decisione clamorosa, nessuno lo sapeva

Incredibile decisione per l’ex attaccante nerazzurro Mauro Icardi che cambia completamente la sua vita

Uno dei temi di cui si discute maggiormente nel nostro calcio è quello delle troppe partite che vengono giocate. Infatti, in questi mesi, tantissime squadre hanno avuto tanti dei propri migliori giocatori dover concludere anticipatamente la stagione a causa di infortuni molto gravi che sono accorsi.

Gli esempi sono tantissimi, come quello di Bremer per la Juventus o Rodri per il Manchester City, solo per citare i principali. E tanti membri dei club desiderano sedersi ad un tavolo con le istituzioni del mondo del calcio per poter parlare di questo tema e riuscire a trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.

Ci sono, a tal proposito, diverse scuole di pensiero. Da un lato i giocatori e le società che vogliono tutelare la salute e la forma fisica. Dall’altro alcuni che sostengono come sia meglio ampliare le rose aggiungendo in organico ragazzi del settore giovanile da far crescere. Insomma, al momento un punto di incontro sembra parecchio lontano.

Intanto, a proposito di infortunati di lungo corso, l’attaccante del Galatasaray ed ex nerazzurro, Mauro Icardi, ha preso una decisione inaspettata e clamorosa. Una decisione che cambierà per sempre la sua vita.

Icardi, scelta fatta: la decisione che cambia la vita

Mauro Icardi prende una decisione impronosticabile fino a qualche giorno fa. L’attaccante, infatti, ha deciso, secondo quanto raccolto da Vanity Fair, di chiedere il divorzio in Italia alla moglie, Wanda Nara.

Il classe 1993 avrebbe chiesto all’avvocata Valeria De Vellis e all’avvocato Raffaele Rigitano di procedere con le pratiche. Dopo il trasferimento in Turchia, la coppia aveva avuto un riavvicinamento. Ma la nuova relazione di lei avrebbe fatto precipitare ulteriormente le cose e l’argentino ha preso questa decisione inaspettata alla vigilia.

Galatasaray, è caccia al sostituto di Icardi

Come se non bastasse, il momento personale del bomber argentino non è dei migliori. Infatti, come anticipato, il giocatore si è rotto il crociato ed ha concluso in maniera anticipata la sua stagione di calcio.

Il Galatasaray, per questo, sta cercando un suo sostituto. Piacciono molto alcuni elementi della Serie A come Arnautovic, Correa, Jovic e Milik. Vedremo chi tra loro la spunterà.