Ciao mister, grazie di tutto | Inzaghi lo saluta, addio per sempre all’Inter

L’Inter e Simone Inzaghi potrebbero dire addio al giocatore già nel mercato di gennaio

In viale della Liberazione, la società nerazzurra, si è già messa al lavoro per provare a rintracciare tutti quei profili che potrebbero fare al caso della rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Marotta e Ausilio, infatti, stanno visionando molti giocatori, in questi mesi, per poi fare una cernita e decidere su chi varrà la pena puntare e chi no.

Come si sa, per la campagna acquisti nerazzurra, sarà necessario rispettare alcuni paletti che il fondo Oaktree ha dato fin dall’inizio del suo insediamento. In primis, bisognerà abbattere i costi della rosa, cosa su cui la società sta già ponendo rimedio e bene da tempo. Bisognerà calare anche il monte ingaggi che, in questo momento, è il primi in Serie A. Poi, bisognerà puntare su profili che siano giovani e, di conseguenza, futuribili.

Un compito che l’area sportiva nerazzurra ha accolto e che vorrà portare a termine, mantenendo alta la competitività come fatto in questi anni. Non sarà semplice, ma ovviamente si lavorerà molto di fantasia anche per mettere a posto i conti a bilancio.

Intanto, un giocatore della rosa attuale dell’Inter potrebbe salutare Appiano Gentile già durante il mercato di gennaio. Il ragazzo ha in mente di provare una nuova esperienza e ci sarebbe già una squadra molto interessata.

Inter, Inzaghi saluta il giocatore: via a gennaio?

Come detto, un giocatore nerazzurro potrebbe davvero cambiare aria a gennaio. Si tratta di Marko Arnautovic. Secondo quanto riportato dalla redazione di FcInterNews, su di lui ci sarebbe il forte interesse del Galatasaray. Il club turco, dopo l’infortunio accorso a Icardi che gli ha fatto concludere la stagione anticipatamente, è alla ricerca di un nuovo centravanti.

L’austriaco, specie dopo che è stato superato nelle gerarchie di squadre anche da Correa, starebbe valutando cosa fare. In questa stagione, infatti, il minutaggio in campo non è stato elevatissimo per lui.

Galatasaray, non solo Arnautovic: si guarda in Serie A

Se Marko Arnautovic è una delle possibilità per il club turco, ci sono anche delle altre opzioni sempre con uno sguardo rivolto in Serie A. Oltre all’austriaco, piace molto anche Correa sempre dell’Inter.

Occhio anche alle strade che portano a Luka Jovic del Milan e ad Arkadius Milik della Juventus, entrambi, in questo momento, fermi ai box per infortunio.