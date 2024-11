Inter, ti portano via Inzaghi | Il mister chiamato d’urgenza, futuro lontano dalla Serie A

Il tecnico nerazzurro potrebbe andare a provare una nuova esperienza lontano dalla Serie A

Dopo la grande vittoria in campionato contro il Verona contro cui è bastato un tempo e cinque gol per mettere le cose in chiaro, la squadra nerazzurra è stata protagonista anche in Champions League dove l’accesso diretto agli ottavi di finale si avvicina sensibilmente. L’1-0 a San Siro contro il Lipsia ha portato i nerazzurri a quota 13 punti in classifica e con un calendario in discesa rispetto a quello già giocato.

Insomma, un gran bel risultato per i nerazzurri che, in questo momento, vengono considerati dalla critica non solo italiana, ma anche europea, una delle possibili pretendenti alla coppa dalle grandi orecchie. Ovviamente ci sono squadre più forti e più abituate a lottare per certi traguardi, ma sognare non costa nulla.

Intanto, per quanto riguarda il campionato, i nerazzurri si preparano al big match di domenica contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Una squadra che sta facendo un campionato straordinario e che ha intenzione di ottenere i tre punti in classifica per staccarsi proprio dai nerazzurri con cui sono a pari punti al secondo posto.

Ma la novità dell’ultima ora, riguarda Simone Inzaghi ed il suo futuro sulla panchina dell’Inter. L’allenatore interista è tentato dal richiamo di sirene estere e la squadra che lo cerca, questa volta, è clamorosa.

Inzaghi, futuro lontano dall’Inter? Il tecnico vacilla

Dunque, il futuro di Simone Inzaghi, potrebbe essere lontano da Milano. Il tecnico era stato cercato dal Manchester United, ma il suo rifiuto ha fatto propendere per Amorim. Ecco che, allora, secondo quanto riportato da InterLive.it, un’altra squadra inglese sta pensando al tecnico nerazzurro.

Si tratta del Manchester City che, con le cinque sconfitte di fila e il pareggio contro il Feyenoord, nonostante il rinnovo fino al 2026, ha messo in discussione la posizione di Pep Guardiola. Il tecnico catalano potrebbe essere sostituito proprio da Inzaghi.

Guardiola in crisi: la situazione

Pep Guardiola non si è mai trovato in una situazione di questo tipo. Il tecnico catalano, infatti, mai era stato così tante partite senza vincere e, sicuramente, questa è una situazione di pericolo perchè si sa poco come affrontarla.

Sicuramente, a fine stagione, il Manchester City, dovrà fare un ricambio generazionale di una squadra che sembra aver dato tutto quello che aveva, soprattutto dopo la vittoria della Champions League. Adesso è tempo di far entrare forze nuove.