Bonucci torna alla Juve, scenario a sorpresa | Annuncio improvviso

Leonardo Bonucci potrebbe ritornare alla Juventus e potrebbe farlo anche molto presto

La Juventus si sta preparando per i prossimi impegni in campionato e Champions League. La squadra bianconera viene da due pareggi consecutivi contro Milan e Aston Villa. In estate, il nuovo ds Giuntoli, ha fatto una vera e propria rivoluzione tecnica sia per quanto riguarda i giocatori che, soprattutto, per quanto riguarda la guida in panchina.

Infatti, la squadra è stata affidata all’ex allenatore del Bologna, Thiago Motta. Il tecnico bianconero, fino ad ora, però, non ha mostrato del tutto quanto promesso in estate con un gioco propositivo e fatto da continui scambi di posizione. Ovviamente, il tempo in cui Motta si trova a Torino è ancora poco e ci sarà tutto il tempo per migliorare.

Ma i continui infortuni nella rosa non avvantaggiano l’adattamento dei giocatori. Quasi mezza squadra è completamente ferma a causa degli infortuni e questo non rappresenta sicuramente un fattore positivo.

Intanto, un grande ex bianconero come il difensore Leonardo Bonucci, ha preannunciato il suo ritorno alla Continassa sotto altra veste rispetto a quella da calciatore in cui siamo stati abituati a vederlo per tanti anni.

Bonucci alla Juventus, parte la suggestione

Leonardo Bonucci, di recente, ha parlato ai microfoni di Prima Video e, ovviamente, tra i tanti argomenti che sono stati toccati all’interno dell’intervista, c’è anche quello della sua ex squadra, la Juventus, di cui è stato un grandissimo protagonista della storia recente del club e con cui ha vinto tanto.

L’ex difensore, inoltre, ha lanciato una suggestione in merito ad un ritorno a Torino con un’altra veste per il futuro: “Il mio sogno? Il sogno è quello di diventare un allenatore vincente e una Champions con la Juventus sarebbe il sogno perfetto”.

Juventus, Giuntoli pensa al mercato

Spostandoci alle cose di campo e di scrivania, come abbiamo anticipato, la Juventus si trova in una situazione di completa emergenza. Bremer e Cabal hanno finito anticipatamente la stagione a causa di un infortunio e serve urgentemente anche un vice-Vlahovic.

Per questo, Giuntoli, sta sondando tante piste di mercato. Per quanto riguarda il reparto arretrato, il profilo preferito è sempre quello di Milan Skriniar, mentre per il reparto avanzato, la suggestione si chiama Joshua Zirkzee. Ma occhio ad altre possibili alternative che potrebbero scalzare le prime scelte.