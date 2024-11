Delusione Milan, all’Inter se la ridono | Anche lui gli ha voltato le spalle

Piovono critiche per la stagione della squadra rossonera che non sta vivendo un grande momento

Il Milan, dopo tante stagioni sotto la guida di Stefano Pioli che hanno portato anche ad uno scudetto, ha deciso di cambiare corso e la società rossonera ha affidato il nuovo progetto tecnico al portoghese Paulo Fonseca che, nella passata stagione, era seduto sulla panchina del Lille. Fino a questo momento, però, le cose stanno andando più lentamente del previsto.

Ovviamente, quando si inizia un nuovo percorso, è necessario che ci sia un po’ di tempo per fare in modo che i giocatori si adattino al meglio al nuovo corso. Ma l’impressione è che il Milan non sia ancora al livello qualitativo della squadre che lottano per il vertice della classifica. Nonostante i proclami della vigilia, infatti, lo scudetto sembra un miraggio e il vero obiettivo, tutto da raggiungere, sembra quello della qualificazione alla prossima Champions League.

Anche in Europa, i rossoneri, nonostante gli ultimi buoni risultati, sono partiti zoppicando e non possono più sbagliare un colpo se vorranno confidare almeno alla qualificazione ai sedicesimi di finale. Insomma, il cartello ‘Lavori in corso’, a Milanello, è ancora appeso.

Intanto, un grande ex rossonero, volta le spalle alla sua ex squadra e alla stagione che sta giocando fino a questo momento. Critiche aspre che, sicuramente, non faranno piacere a tutto l’ambiente milanista.

Milan, anche il grande ex ti volta le spalle

Un Milan ancora da sviscerare del tutto per quanto riguarda il nuovo corso, ma un Milan che sicuramente deve darsi una mossa per non perdere ulteriore tempo sulla tabella di marcia. Intanto, un grande ex allenatore milanista come Arrigo Sacchi ha espresso un giudizio molto critico e netto nei confronti dei rossoneri.

Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Il Milan mi ha deluso davvero. Sentire i fischi dei tifosi rossoneri, assolutamente comprensibili per il poco che si è visto, è stata una scossa, l’unica in una serata negativa. Avevo di fianco a me Franco Baresi e Daniele Massaro. Osservando il ritmo lento della partita ho detto loro ‘Se continuano così potete giocare anche voi'”.

Milan, i leader stanno mancando

Al Milan, però, aldilà di tutto, stanno molto mancando i leader dello spogliatoio. Se Maignan, dopo due stagioni non positivissime, si è ripreso in mano la squadra, lo stesso non si può dire di Leao e, soprattutto, Theo Hernandez.

Il francese sembra un lontano parente del giocatore che abbiamo ammirato in queste stagioni e il rinnovo sembra ancora in bilico. Che sia l’ultimo anno in maglia rossonera?