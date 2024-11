Mancini alla Roma, altro scossone improvviso per i giallorossi | L’annuncio a sorpresa

Prima dell’annuncio del ritorno di Claudio Ranieri, c’erano voci su Mancini alla Roma. Ecco la situazione

La stagione della Roma, fino a questo momento, non è stata delle più esaltanti per utilizzare un eufemismo. La squadra giallorossa, infatti, nonostante un mercato in cui sono stati prelevati giocatori giovani e di prospettiva, oltre che di buona qualità, non naviga in una situazione di classifica tranquilla e le continue sconfitte hanno messo la squadra in una posizione di assoluto pericolo.

Da inizio stagione, inoltre, la situazione a livello societario è parecchio confusa e questo ha portato già a due cambi di allenatore. In primis, Daniele De Rossi. L’ex tecnico giallorosso era stato confermato dopo gli ottimi risultati della passata stagione. Ma qualche pareggio di troppo e un feeling mai sbocciato del tutto con la dirigenza ha portato all’esonero.

Poi, è stata la volta di Ivan Juric. Il tecnico croato non ha mai avuto un ottimo rapporto nè con l’ambiente e nemmeno con i giocatori. Alla lunga, le cose, si sono consumate e si è arrivati al ribaltone anche per quanto riguarda lui. Infine, Claudio Ranieri, che ha esordito con una sconfitta contro il Napoli e che, a fine stagione, avrà un ruolo importante anche da dirigente nella scelta del tecnico giallorosso.

Uno dei primi profili che è stato tracciato è quello di Roberto Mancini. E proprio l’ex ct della Nazionale ha parlato della situazione e di un eventuale interesse della società capitolina.

Roma, arriva Mancini? Le sue parole

Come detto, uno dei profili più chiacchierati per la panchina della Roma è sicuramente quello di Roberto Mancini. L’ex ct si è confessato in una lunga intervista a Il Giornale: “La panchina della Roma? Non sono mai stato contattato dalla società giallorossa, non ho ricevuto nessuna chiamata da parte della dirigenza”.

Mancini, poi, si è espresso in merito alla possibilità di poter sedere sulla panchina dei giallorossi: “Se ci fosse la possibilità di andare alla Roma? Se ci fossero le condizioni di un bel progetto direi di sì”.

Ranieri, compito duro per la ricerca del tecnico

Ranieri, dopo la fine del campionato, farà parte del boarding per la scelta del nuovo allenatore. L’attuale tecnico testaccino non avrà un compito semplice. Infatti, la domanda che ci si pone è chi veramente avrà intenzione di andare in una società che, in questo momento, non sta vivendo compattezza a livello dirigenziale?

Insomma, di profili liberi ce ne sarebbero anche tanti e di interessanti. Ma quale sarà effettivamente quello che calzerà a pennello per la squadra giallorossa?