Inter, ecco il sostituto di Acerbi | Marotta chiude l’affare dell’anno

L’Inter pronta a intervenire a gennaio per il difensore del futuro. Marotta è pronto al blitz di mercato

La società nerazzurra, oramai da tempo, sta programmando il mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza, con Marotta, Ausilio e Baccin in testa, ha bene in mente di voler migliorare la squadra di Simone Inzaghi e di renderla competitiva sia in Italia che in Europa. I risultati della squadra, infatti, spingono a questo impegno anche sulla campagna trasferimenti.

Per quanto riguarda l’estate, ci saranno dei giocatori che andranno a scadenza di contratto, come Joaquin Correa e Marko Arnautovic, e altri che non rientrano più nei piani della dirigenza e che potrebbero salutare. Attenzione, inoltre, alle mire delle big europee su alcuni gioielli della squadra nerazzurra come possono essere Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu.

Quindi, ci saranno alcuni ruoli della rosa che andranno necessariamente rimpolpati per avere sempre tanta qualità e almeno due elementi per ruolo. I tanti impegni, come si sta vedendo in questa stagione, portano a dover fare questo tipo di valutazione.

Intanto, uno dei giocatori in bilico è sicuramente Francesco Acerbi. Sulla sua qualità in campo nessuno ha dubbi. Ma i tanti infortuni di questa stagione e l’età avanzata stanno premendo per fare delle valutazioni. E il suo sostituto potrebbe essere anticipato a gennaio.

Inter, Marotta punta il sostituto di Acerbi

Come detto, la posizione di Francesco Acerbi è in bilico per la prossima stagione. Il difensore, quest’anno, nonostante non abbia come altri compagni impegni con la Nazionale, si è fatto male spesso e vista l’età longeva si stanno facendo delle valutazioni. Intanto, la società, sta pensando ad un eventuale innesto già nel mercato di gennaio.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri hanno intenzione di spingere con l’Udinese per l’acquisto di Bijol. Il difensore potrebbe arrivare a Milano in prestito con obbligo di riscatto, ma non è da escludere l’inserimento di una contropartita tecnica come quella di Palacios.

Acerbi o de Vrij: chi fuori dall’Inter

L’intenzione della società nerazzurra sono quelle di tenere solamente uno tra Acerbi e de Vrij. Ma la domanda è chi dei due rimarrà. Al difensore italiano è stata attivata la clausola di rinnovo annuale presente sul suo contratto, ma risolvibile pagando 500000 euro.

de Vrij sta dimostrando di essere ancora affidabile e sta salendo le gerarchie di gradimento. Ad ogni modo, ogni tipo di risposta la si avrà a fine stagione, quando si avrà anche un quadro più completo per entrambi.