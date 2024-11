La Juve fa sul serio, super colpo per l’attacco | Thiago Motta non se l’aspettava proprio

La Juventus è pronta a intervenire nel reparto offensivo con un super colpo per Thiago Motta

La Juventus, da questa estate, ha iniziato un nuovo corso. Dopo il triennio di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera che, in questa sua seconda esperienza juventina, è riuscito a vincere una Coppa Italia, il nuovo ds Giuntoli ha deciso di fare una completa rivoluzione tecnica. Infatti, la panchina bianconera è stata affidata a Thiago Motta.

L’ex allenatore del Bologna sta ancora cercando la quadra migliore per la sua squadra. La Juventus, infatti, nonostante i tanti soldi investiti sul mercato, non ha ancora raggiunto il livello che il tecnico si aspetta. Ovviamente ci vorrà tempo, soprattutto quando si cambia così tanto. Ma l’intenzione è quella di lavorare ancora in ogni comparto.

E anche sul mercato si sta pensando di fare qualche intervento per rinforzare la rosa. Sicuramente verrà effettuato un nuovo innesto in difesa e, a tal proposito, il nome buono sembra essere quello dell’ex capitano interista, Milan Skriniar.

Ma anche in attacco potrebbe succedere qualcosa. E a tal proposito, la dirigenza bianconera, è pronta a fare un super colpo. L’intenzione è quella di andare ad acquistare un centravanti di grande livello per la squadra di Thiago Motta.

Juventus, una priorità in attacco per gennaio

La Juventus, come detto, cerca rinforzi per quanto riguarda il reparto avanzato. La squadra bianconera, infatti, vuole un giocatore che possa fungere da vice-Vlahovic, ma che possa non far sentire la mancanza del serbo in caso di assenza. E, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’idea è quella di portare a Torino un giocatore in particolare.

Si tratta del centravanti dell’Udinese, Lorenzo Lucca che, dopo l’esperienza non positivissima all’Ajax, ha sicuramente svoltato e sta facendo molto bene con la maglia della squadra friulana. Che possa essere lui l’elemento giusto per la squadra bianconera?

Non solo Lucca, occhi su altri tre centravanti

Cristiano Giuntoli, però, non ha solo il profilo di Lucca sul suo taccuino. Infatti, ci sono altri tre giocatori che piacciono molto. Il primo è l’attaccante olandese Joshua Zirkzee che è amatissimo da Thiago Motta.

Poi, le altre due alternative sono l’ex attaccante dell’Udinese, Beto, e Jonathan David, il cui acquisto, però, è molto difficile visto che la concorrenza europea per lui è davvero molto elevata così come i costi.