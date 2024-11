Addio Inter, me ne vado: qui non c’è più spazio per me | Inzaghi lo saluta, cessione concordata

L’Inter potrebbe salutare presto il suo giocatore. La sua cessione è già stata concordata

L’Inter si prepara alla prossima grande sfida di campionato. Al Franchi di Firenze, infatti, i nerazzurri saranno ospiti della Fiorentina. La squadra di Raffaele Palladino, dopo un inizio zoppicante, è al secondo posto in classifica a pari punti proprio con la squadra di Simone Inzaghi. Pertanto, si può sicuramente parlare di uno scontro diretto per la lotta scudetto.

Grande merito per questo rendimento della squadra toscana va sicuramente alla società, ma soprattutto all’allenatore che ha saputo scegliere giocatori che sembravano fuori dai piani di altre società – si pensi ai casi di De Gea, Bove, Adli, Gosens e Kean – e li ha trasformati in un collettivo che sta facendo vedere grandissime cose in campo.

Servirà la partita perfetta per l’Inter che non dovrà mollare un centimetro contro una squadra giovane e che ha tantissima fame di fare il risultato. I Viola, in questo momento, vengono anche da tante vittorie consecutive e sono sulle ali dell’entusiasmo per quanto fatto fino a questo momento. Oltre a questo, Palladino, a parte una partita nella passata stagione, ha sempre messo in crisi i nerazzurri con il suo modo asfissiante di giocare. Bisognerà fare davvero molta attenzione.

Intanto, per quanto riguarda il mercato, uno dei giocatori nerazzurri potrebbe essere ceduto fin dal mercato di gennaio. Simone Inzaghi ha già dato il suo bene stare per l’addio del ragazzo.

Inter, possibile cessione per un giocatore

L’Inter, dunque, a gennaio, potrebbe fare qualche uscita sul mercato. La squadra nerazzurra è pronta a salutare uno dei suoi giocatori nella rosa. Si tratta di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, infatti, non è contento dello scarsissimo minutaggio che gli è concesso. Società e allenatore sono pronti ad accontentarlo.

Infatti, in viale della Liberazione, sebbene riconoscano un grande ruolo del ragazzo all’interno dello spogliatoio, non sono contenti delle prestazioni del giocatore e un’eventuale offerta a gennaio verrebbe sicuramente ascoltata.

Inter, chi vuole Arnautovic?

Arnautovic, dunque, potrebbe partire. L’austriaco, quantomeno in campionato, dopo la grande prestazione di Correa contro il Verona, è ulteriormente scivolato nelle gerarchie di Inzaghi.

Su di lui c’è l’interesse del Galatasaray che sta cercando un centravanti che, quantomeno a livello numerico, possa sostituire Mauro Icardi che si è infortunato al crociato e ha finito anticipatamente la stagione.