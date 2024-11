Inter, partita da rigiocare | C’è l’annuncio ufficiale

Arrivano le dichiarazioni su una partita che ha visto protagonisti i nerazzurri nella passata stagione

L’Inter si prepara ad affrontare il prossimo impegno di campionato. Si tratta di una partita di fondamentale importanza per il cammino nella lotta scudetto della squadra nerazzurra. Infatti, al Franchi, gli uomini di Simone Inzaghi se la dovranno vedere contro una delle più grandi sorprese di questo campionato come la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Una sfida particolarmente complicata, visto che la squadra Viola è a pari punti con i nerazzurri in classifica ed è in uno stato di forma straordinario. I nerazzurri dovranno preparare nel migliore dei modi questa partita, se vorranno conquistare i tre punti, tenendo conto di ogni dettaglio della gara e di ogni situazione di gioco, contro un tecnico che ha spesso messo in difficoltà la squadra di Inzaghi.

Una sfida fondamentale anche perchè il Napoli, capolista della Serie A, non perde un colpo ed anche nell’ultimo turno di campionato è riuscita a vincere una partita complicata contro la Roma di Claudio Ranieri.

Intanto, arriva la clamorosa confessione di un giocatore di Serie A in merito ad una partita della passata stagione. Il calciatore, infatti, ha ammesso di voler rigiocare la gara.

Inter, il giocatore si confessa: “Vorrei rigiocare la partita”

Intervistato dai canali ufficiali della Lazio, il difensore spagnolo Mario Gila ha parlato di una partita che avrebbe voluto rigiocare. Il ragazzo ha ammesso che avrebbe voluto rigiocare la sfida di Supercoppa contro i nerazzurri dell’anno scorso.

Ecco le sue parole: “Una partita che vorrei rigiocare? Probabilmente quella contro l’Inter in Supercoppa Italiana della passata stagione dove avremmo potuto fare meglio”.

Inter, occhio alle insidie per il campionato

La squadra di Simone Inzaghi, in questa fase della stagione, sta conducendo un doppio binario per quanto riguarda le competizioni in cui è impegnata. Infatti, il tecnico nerazzurro, sta gestendo al meglio le forze per fare bene sia in Champions League che in campionato.

L’obiettivo è quello di riuscire a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della competizione per poi avere i mesi di gennaio e febbraio, dove la lotta per lo scudetto inizia a farsi decisiva, più liberi. Ma le insidie sono tante e, già a partire da domenica, ci saranno squadre pronte a competere per ottenere punti importanti.