Svolta Inzaghi, cambia il suo futuro | Scossone improvviso Inter

Cambia il futuro di Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro ha preso una decisione

L’Inter si prepara per la grande partita di questo fine settimana contro la Fiorentina. La squadra toscana, in questa stagione, si sta rivelando essere una delle migliori realtà del campionato e la classifica lo dimostra. 28 punti, a parità con la stessa Inter che dovrà incontrarla domenica. Una partita su cui Simone Inzaghi dovrà studiare tante contromisure.

Ci sarà una vecchia conoscenza della squadra nerazzurra come Robin Gosens che, benchè non abbia lasciato il segno a Milano, sicuramente ha lasciato un ottimo ricordo nello spogliatoio e tra i tifosi interisti. Occhio anche al ritorno di De Gea che, dopo essere stato una stagione praticamente fermo, sta dimostrando, ad oggi, di essere il miglior portiere del campionato.

Ma le grandi rivelazioni per la squadra Viola non sono finite qui. Perchè anche Adli e Bove, due giocatori non considerati centrali da Milan e Roma, stanno dimostrando di essere due elementi di sicuro valore. Infine, in attacco, Moise Kean, che mai come questa stagione sta segnando a raffica e trascinando la squadra verso traguardi importantissimi.

Intanto, arriva una novità in merito al futuro del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Rispetto a quanto era stato paventato tempo fa, per lui cambia veramente tutto.

Inzaghi, arriva la svolta sul suo futuro

Per Simone Inzaghi, dunque, cambia radicalmente il futuro. Per il tecnico nerazzurro, fino a qualche settimana fa, si era parlato di un possibile futuro in Premier League. Ma è stato lo stesso allenatore ha smorzare le voci e ad esprimere il suo desiderio per la sua carriera.

In conferenza stampa, prima della partita giocata contro il Lipsia, Inzaghi si è pronunciato: “San Siro è una spinta importante per noi, uno stadio importante e i nostri giocatori lo sentono. Io spero di rimanere qui a lungo perchè mi piace l’area di San Siro, stiamo bene qui e speriamo di rimanerci a lungo”.

Simone Inzaghi, leader nerazzurro

Simone Inzaghi, nonostante ancora qualcuno abbia qualche elemento di diffidenza nei suoi confronti, ha dimostrato di essere migliorato esponenzialmente e di essere il vero condottiero dell’Inter.

Un tecnico che è riuscito a dare la sua impronta alla squadra che adesso è riconoscibile in tutta Europa. Adesso è l’ora di lottare per nuovi e grandi obiettivi, sperando di fare bene in ogni competizione.