“Amo tutto di lui”: il difensore lo ammette | Rivelazione a sorpresa in Serie A

Un difensore di Serie A fa una rivelazione a sorpresa in merito ad un altro giocatore che prende a modello

L’ultimo turno di Serie A si è concluso con una nuova manche per quanto riguarda la lotta alla vittoria dello scudetto e la corsa all’Europa. Il Napoli, impegnato nella partita di domenica alle 18 contro la Roma, è riuscito ad abbattere il muro giallorosso grazie alla rete di Romelu Lukaku che permette agli azzurri di essere primi in classifica.

Il giorno prima, l’Atalanta di Gasperini, era riuscita a battere il Parma per 3-1 e a seguire in scia i partenopei. Anche l’Inter ha sbrigato la pratica Verona nel primo tempo rifilando ben cinque gol. E continuano a sorprendere in positivo anche Fiorentina e Lazio che vincono e rimangono appaiate in classifica.

Le delusioni di giornata, invece, sono rappresentate da Juventus e Milan. Le due squadre si sono affrontate a San Siro, ma non sono andate oltre un deludentissimo 0-0, condito da due prestazioni non proprio ottimali.

Intanto, un grande protagonista della nostra Serie A, fa un endorsement molto particolare ed esprime la propria preferenza per un giocatore che è stato un grande del calcio europeo e mondiale. Un giocatore che sicuramente ha fatto la storia di questo sport.

Serie A, apprezzamento importante del difensore di Serie A

Intervistato dai canali ufficiali della Lazio, il difensore biancoceleste, Mario Gila, ha parlato dei suoi modelli in campo, facendo un’esternazione ben precisa su un giocatore che è stato un grandissimo interprete del ruolo di difensore centrale e che ha fatto la storia del calcio.

Ecco le parole di Gila: “Il mio modello? Sergio Ramos è e lo sarà sempre. Amo tutto di lui, il suo stile di gioco, come carica la squadra, quello che trasmette. Ho avuto la fortuna di potermi allenare con lui. Ora, invece, mi piace Gvardiol del Manchester City”.

Gila e i suoi inizi in biancoceleste

Gila ha parlato del suo modello nel ruolo di difensore. Ma, in un’altra recente intervista, il ragazzo si è anche sfogato per quanto riguarda il suo inizio alla Lazio. Un rapporto con Sarri che, inizialmente, ha faticato a decollare, tanto da dover ricorrere al supporto psicologico di uno specialista.

Poi, appresi i dettami tattici del tecnico, la rinascita che gli ha permesso di diventare una delle colonne portanti della squadra biancoceleste. Un giocatore che sta stupendo tutti.