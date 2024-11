Ansia Milan, il top player se ne va | Pronti una valanga di milioni per gennaio

Il pilastro della squadra rossonera potrebbe lasciare Milano già nel mercato di gennaio

Il Milan sta vivendo una stagione di transizione quest’anno. La squadra rossonera, infatti, dopo l’addio definitivo al ciclo Pioli, ha deciso di intraprendere una nuova via affidando la guida tecnica della squadra al tecnico portoghese, Paulo Fonseca. Ma, aldilà di qualche risultato eclatante, come le vittorie nel derby e contro il Real Madrid, la continuità stenta ad esserci.

Nelle ultime due di campionato, ad esempio, contro Cagliari e Juventus, la squadra rossonera è riuscita ad ottenere solamente due pareggi. Troppo poco per chi, nonostante il nuovo corso, ha professato e continua a professare la volontà di voler lottare per la vittoria del campionato.

Oltre a questo, tantissimi big della rosa stanno deludendo e stanno andando a corrente alternata. Si vedano, per esempio, i casi di Theo Hernandez, irriconoscibile quest’anno, ma anche di Leao, che ha sempre bisogno di essere pungolato ed è spesso stato lasciato in panchina per poter dare cenni di reazione in campo con prestazioni all’altezza del suo talento.

Insomma, una situazione sicuramente da registrare. E per gennaio, alcune big europee si sono interessate ad uno dei migliori giocatori della rosa milanista. Addirittura sarebbe pronta un’offerta in vista del mercato di gennaio.

Milan, il big via a gennaio? Pronta l’offerta

Il Milan, dunque, rischia di perdere uno dei suoi big in vista del mercato di gennaio. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo fichajes.net, Real Madrid ed Arsenal sarebbero molto interessate a Tijani Reijnders. Il centrocampista olandese, sia in Serie A che in Champions League, sta facendo vedere ottime cose e le big gli hanno messo gli occhi sopra.

Nello specifico, l’Arsenal sarebbe pronta a presentare un’offerta già a gennaio nella sede rossonera. Ovviamente sembra complicato che la società possa vendere un giocatore così importante nel bel mezzo della stagione. Ma tutto dipenderà dall’entità della proposta economica.

Arsenal, non solo Reijnders: un altro big di Serie A nel mirino

Ma il centrocampista olandese, non è l’unico elemento di Serie A che è puntato dai Gunners. Infatti, la società inglese vuole rinforzare il proprio attacco ed è pronta a bussare anche alle porte della Juventus.

Il profilo gradito è quello di Dusan Vlahovic, che sembra essere sempre più fuori dal progetto juventino e sempre più in contrasto con la tifoseria bianconera per prestazioni non all’altezza. Anche in tal caso, bisogna attendere per capire se ci saranno offerte.