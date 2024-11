Inter, Inzaghi può festeggiare | Non se lo aspettava proprio

Buone notizie per Simone Inzaghi che può essere entusiasta per quanto appreso

L’Inter ritorna in campo tra qualche ora per la partita di Champions League contro il Lipsia. Una sfida insidiosa contro una squadra che, in Europa, non ha ancora fatto punti, ma che in Germania è terza in classifica e, fino allo scorso sabato, era la miglior difesa del campionato. Una compagine ricca di tantissimi giovani talenti che fanno gola a tutta Europa, due su tutti, i due attaccanti Sesko e Openda.

La squadra di Simone Inzaghi dovrà fare molta attenzione e curare ogni minimo dettaglio se vorrà portare a casa i tre punti e mettere un mattoncino in più per la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Intanto, i nerazzurri, sabato, sono riusciti a fornire una grande in campionato contro il Verona, chiudendo la pratica con cinque gol nel primo tempo, riuscendo anche a far riposare qualche elemento della rosa.

Sicuramente un risultato molto positivo, soprattutto in vista del big match del prossimo fine settimana contro la Fiorentina che rappresenta un crocevia importante per il cammino per la lotta alla vittoria dello scudetto. I Viola sono una grande sorpresa di questo campionato e si trovano a pari punti con la squadra nerazzurra.

Intanto, per il tecnico interista, Simone Inzaghi, arrivano ottime notizie. L’allenatore può sicuramente tirare un sospiro di sollievo ed esulta per il futuro.

Inter, Inzaghi può esultare: arriva la grande notizia

Il tecnico nerazzurro può sicuramente gioire per la notizia arrivata. Infatti, secondo quanto riportato da FcInterNews, l’infortunio di Acerbi è meno grave del previsto. Il difensore è uscito anticipatamente a causa di una elongazione, ma è riuscito a fermarsi in tempo.

Secondo le indiscrezioni che arrivano, il numero 15 interista dovrebbe saltare le partite contro Lipsia e Fiorentina per poi ritornare in campionato contro il Parma. Anche se, come affermato da Simone Inzaghi, c’è una piccola speranza di poterlo avere già nella partita contro la squadra Viola di domenica.

Inter-Lipsia, la probabile

Intanto, Inzaghi, ha già bene in mente la squadra da schierare contro il Lipsia. In porta dovrebbe esserci Sommer. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Pavard, de Vrij e Bastoni.

In mezzo dovrebbero esserci Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dimarco. Mentre nel reparto avanzato la coppia dovrebbe essere formata da Taremi e Lautaro.