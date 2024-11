E’ svenuto davanti a tutti, panico in campo | E’ successo veramente di tutto

Rivelazione incredibile di un grande campione che ha raccontato di essere svenuto in campo

Il campionato di Serie A, rispetto alle ultime stagioni in cui Inter e Napoli – ultime due squadre ad aver vinto il tricolore – hanno creato un solco rispetto alle avversarie, sta vivendo una fase davvero molto combattuta. Dopo l’ultimo turno di campionato, infatti, è ancora bagarre in cima alla classifica, con ben sei compagini pronte a darsi battaglia.

Il Napoli è rimasto capolista grazie alla vittoria ottenuta contro la Roma di Claudio Ranieri, dimostrando ancora una grande fase difensiva. L’Atalanta è riuscita a battere il Parma e a rimanere in scia della squadra partenopea. Così come l’Inter a cui è bastato un tempo per battere il Verona con ben cinque gol.

Infine, occhio alle sorprese Fiorentina e Lazio che continuano non solo a vincere, ma dimostrare una certa solidità e una certa sicurezza e sicuramente daranno ancora filo da torcere. Infine, la Juventus, che non è riuscita ad andare oltre un deludentissimo 0-0 contro il Milan ed è, adesso, a tre punti dalla vetta.

Intanto, un grande campione che ha fatto la storia del nostro calcio e di quello mondiale, ha fatto una confessione rispetto ad un episodio passato. Una dichiarazione incredibile per lui.

“E’ svenuto”: l’ex campione si confessa

Intervistato alla trasmissione Che Tempo Che Fa, l’ex portiere di Juventus e Nazionale, Gianluigi Buffon, presente con la moglie Ilaria D’Amico, ha parlato di alcuni momenti salienti della propria carriera da calciatore. La stessa giornalista, compagna di vita di Buffon, ha svelato un aneddoto molto particolare sull’ex fuoriclasse.

Ecco le parole di Ilaria D’Amico: “Il Mondiale del 2006? Nel momento in cui l’arbitro ha fischiato la fine del Mondiale ero solo felice che fosse finita. Come ha festeggiato la vittoria? E’ svenuto”.

Mondiale 2006, ricordo di un’impresa storica

Il Mondiale del 2006 è sicuramente uno dei migliori ricordi per gli appassionati italiani. Una competizione in cui la squadra di Marcello Lippi non rappresentava forse la formazione più forte, ma sicuramente quella più determinata che è andata oltre ad ogni situazione ambientale esterna – si veda Calciopoli.

Un traguardo incredibile che i tifosi della Nazionale si augurano di poter ripercorrere molto presto. Da due edizioni, infatti, la squadra azzurra manca dalla competizione. Adesso è il momento di ritornare a fare l’Italia.