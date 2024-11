Serie A, decisione sorprendente | Arriva l’annuncio sul ritiro dal calcio giocato

Un calciatore di Serie A fa un annuncio importante in merito alla suo finale di carriera

La Serie A ha vissuto un’altra giornata molto importante per quanto riguarda la lotta per lo scudetto e per la zona Europa. Nell’anticipo del sabato, infatti, l’Inter è riuscita a chiudere in fretta la pratica Verona, segnando ben cinque gol solamente nel primo tempo. Successivamente, l’Atalanta ha agganciato i nerazzurri in cima alla classifica grazie alla vittoria contro il Parma.

Nel pomeriggio di sabato, il big match della giornata aveva previsto una grande classica del nostro calcio tra Juventus e Milan che ha un po’ deluso quanto a spettacolarità visto il brutto 0-0 fatto di pochissime emozioni in campo. La domenica, invece, la Fiorentina è riuscita a imporsi sul Como, grazie alla vittoria per 2-0 grazie alle reti di Adli e Kean e grazie anche ad un grande De Gea.

Successivamente, il Napoli ha ottenuto una vittoria preziosa contro la Roma del nuovo corso Ranieri. Insomma, tantissime emozioni che continuano a rendere il campionato parecchio avvincente e lo sarà fino alla fine.

Intanto, un giocatore della nostra Serie A, ha parlato del finale della sua carriera e di quello che è il suo obiettivo. Una scelta che ha fatto molto discutere e che sicuramente rappresenta qualcosa di particolare.

Serie A, il giocatore fa un annuncio sul suo finale di carriera

Una delle sorprese più piacevoli di questa prima parte di campionato è stato sicuramente Edoardo Bove. Il centrocampista, dopo l’esperienza alla Roma, è passato alla Fiorentina ed è uno degli insostituibili di Raffaele Palladino della metà campo Viola.

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, il giocatore ha confessato un suo desiderio che riguarda una squadra in cui gli piacerebbe giocare a fine carriera. Ecco le sue parole: “Voglio chiudere la carriera con la Boreale. Poi chissà, si vedrà. Quando sono passato alla Roma, la Boreale ha avuto il premio di formazione, un indennizzo economico per i piccoli club. Leandro, con quei soldi, mi ha comprato una macchinetta per andare da solo a Trigoria”.

Bove, ma non solo: la Fiorentina stupisce tutti

Bove non è il solo giocatore che sta facendo benissimo con la Fiorentina. Tanti elementi della rosa Viola stanno stupendo in positivo. A partire da De Gea che, dopo un anno fermo, è tornato ad essere decisivo tra i pali. Ma anche Gosens, che dopo un periodo no, è tornato il giocatore che si era visto all’Atalanta.

E come dimenticare Adli, che al Milan sembrava un oggetto misterioso e che a Firenze si sta consacrando. Infine, Kean. L’ex Juventus sembrava essersi perso in bianconero. Adesso, invece, trascina la squadra a suon di gol. L’Inter è avvisata e dovrà fare molta attenzione.