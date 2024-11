Inter, super notizia per Inzaghi | Cambia tutto in meglio per i nerazzurri

Arrivano buone notizie per la squadra nerazzurra e per il suo tecnico Simone Inzaghi

La squadra nerazzurra viene da una grandissima vittoria per 5-0 al Bentegodi di Verona contro la squadra di Paolo Zanetti. Una partita che era iniziata con grande apprensione, vista la traversa colpita dai gialloblù, ma che da quel momento in poi si è subito messa in discesa. Cinque gol e tutti nel primo tempo che hanno chiuso i giochi e permesso all’Inter di amministrare la gara.

In gol, Thuram per due volte, oltre a Correa che ha aperto le danze, Bisseck e de Vrij. Insomma, Se Inzaghi cercava delle buone notizie per le partite contro Lipsia e Fiorentina, le ha ottenute. Adesso, bisognerà concentrarsi sulla Champions League e sulla partita contro i tedeschi. Vincere, permetterebbe di inserire un mattoncino ulteriore per l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione.

Dopo il Lipsia, tra l’altro, ci sarà un’altra sfida contro una squadra tedesca. I nerazzurri, infatti, dovranno affrontare gli attuali campioni di Germania del Bayer Leverkusen che vorranno far bene per continuare ad andare avanti nella competizione.

E, a proposito della squadra di Xabi Alonso, arrivano cattive notizie per il tecnico spagnolo e, di conseguenza, buone per la squadra nerazzurra. Per Inzaghi cambia tutto in meglio.

Inter, arriva la notizia dal Bayer Leverkusen

Arrivano delle cattive notizie per il Bayer Leverkusen dall’infermeria in vista della partita di Champions League contro l’Inter. Infatti, secondo quanto riportato dall’emittente, Sky Sport DE, i tedeschi dovranno fare a meno, fino al mese di gennaio, di uno dei suoi totem della rosa.

Si tratta dell’attaccante nigeriano, Victor Boniface. Il ragazzo avrebbe avuto un infortunio muscolare che non gli consente di essere presente ai prossimi impegni e lo costringerà a tornare in campo direttamente nel 2025. Insomma, per i nerazzurri cambia tutto in vista del match.

Una soluzione ‘italiana’ per Xabi Alonso

Dal momento che non sarà presente l’attaccante nigeriano, Xabi Alonso dovrebbe adottare, per così dire, una soluzione italiana. Infatti, al posto di Boniface, con ogni probabilità, ci sarà una vecchia conoscenza del nostro campionato come Patrick Schick.

Il giocatore ceco si è consacrato con la maglia della squadra tedesca, dopo quella negativa con quella della Roma. Sarà lui a guidare l’attacco nei prossimi impegni e a provare a far male alle avversarie.