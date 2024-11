Inter, finalmente una buona notizia | Inzaghi al settimo cielo, l’annuncio entusiasma l’ambiente

Inzaghi felice per quanto annunciato dal suo giocatore: una buona notizia per i nerazzurri

Dopo il pareggio ottenuto nell’ultimo turno contro la capolista Napoli, e dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, l’Inter si rituffa nuovamente sul campionato per preparare l’anticipo di sabato contro il Verona. Una partita importante perchè gli uomini di Simone Inzaghi vogliono tornare a conquistare i tre punti e continuare nella rincorsa al tricolore.

Ci sono sicuramente buone notizie per il tecnico nerazzurro, visto che saranno recuperati giocatori importanti come Tajon Buchanan e Carlos Augusto. Attenzione, però, va posta a quelle che sono le condizioni di Calhanoglu. Il regista si è infortunato nello stesso punto dell’ultima volta con la sua nazionale.

Sicuramente, l’Inter, non vuole correre rischi con lui e la sua assenza a Verona è quasi certa. Si dovrà valutare se potrà essere presente nella partita importantissima di Champions League contro il Lipsia oppure direttamente nella sfida delicata contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Intanto, un giocatore nerazzurro, usa parole importanti che sicuramente faranno piacere allo stesso Simone Inzaghi. Anche l’ambiente nerazzurro ha molto apprezzato la cosa.

Inter, Inzaghi entusiasta per le parole del suo giocatore

Intervistato da GQ, l’attaccante nerazzurro, Marcus Thuram, ha parlato un po’ di sè e delle sue caratteristiche tecniche, usando parole che hanno denotato una grande autostima e che hanno infiammato i tifosi nerazzurri.

Ecco quanto riferito dal francese: “Mi sento un giocatore forte, tecnico, che sa saltare l’uomo. Ma ciò che mi rende unico è la fisicità. Ci sono giocatori veloci, ma non molto forti, ce ne sono altri fisici, ma non così veloci. Io ho entrambe le caratteristiche. E so che fanno paura ai difensori. Posso diventare ancora più 9. Sto lavorando su questo, sia nel campo che nella testa”.

Thuram, un inizio di stagione da sballo

Sicuramente questo inizio di stagione per Marcus Thuram è stato strepitoso. Capocannoniere dell’Inter con 7 gol in campionato ed anche uno, importantissimo e decisivo, contro lo Young Boys in Champions che ha regalato i tre punti.

In attesa che Lautaro Martinez entri nel pieno della forma fisica, Thuram vuole fare ancora meglio. Non appena i nerazzurri avranno entrambi i loro attaccanti a pieno regime, si costituirà una coppia da dinamite.