Terremoto Serie A, calciatore costretto ad andare dallo psicologo | Bufera sull’allenatore

Un giocatore di Serie A confessa di avere avuto un periodo complicato e di essere dovuto andare dallo psicologo

Uno dei temi che in questo ultimo periodo è diventato sempre più caldo per quanto riguarda il mondo del calcio è sicuramente quello che riguarda la salute mentale dei calciatori. In tanti, infatti, in varie interviste, hanno parlato di alcuni periodi di difficoltà e di come siano dovuti ricorrere a degli specialisti per imparare a superare il momento difficile e a gestirlo.

Un compito sicuramente non facile, visto che il mondo del calcio è sempre soggetto a tantissime pressioni esterne e a molte critiche e attacchi nei confronti dei calciatori. In Italia, ad esempio, un giocatore come Robin Gosens da sempre si è fatto promotore dell’aiuto psicologico nei confronti dei ragazzi che giocano a calcio.

Un tema spesso molto sottovalutato, questo. Spesso si crede, soprattutto nel mondo esterno, che trattandosi di persone privilegiate, per via dei grandi ingaggi, non ci siano delle difficoltà. Ma, ovviamente, non è affatto così.

E della sua esperienza da uno psicologo, ha fatto una confessione un calciatore della nostra Serie A. Il ragazzo ha confessato di avere avuto un periodo di difficoltà in passato che è riuscito a superare grazie all’aiuto della terapia.

Serie A, il calciatore confessa di essere andato dallo psicologo

Intervistato dal quotidiano, La Repubblica, il difensore della Lazio, Mario Gila, ha parlato di un periodo complicato della sua carriera e del suo rapporto con l’ex tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri: “Non ho giocato per più di un anno, non mi dava fiducia. All’inizio l’ho presa male, ero arrivato alla Lazio con tante aspettative ed è stata dura, mi ero intristito, mi sentivo in un tunnel. In quel periodo ho avuto bisogno di uno psicologo, mi è stato utile”.

Il difensore spagnolo ha continuato: “Mi ha insegnato a vedere le cose in modo positivo. Sarri aveva le sue ragioni, non ero un top e dovevo crescere. Ora lo ringrazio perchè mi ha insegnato tanto a livello tattico. Sono maturato parecchio da allora”.

Gila, dal buio agli interessi delle big

Gila, come ha ammesso, è passato per un periodo buio, ma è riuscito a rifarsi. Il difensore spagnolo, adesso, è uno dei più forti del campionato e lo ha dimostrato sul campo. E la Lazio, ovviamente, se lo gode.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Infatti, si parla di un interesse da parte del Real Madrid che lo vorrebbe vista l’emergenza infortuni nel reparto arretrato.