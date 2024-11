Arriva Endrick, che colpo per la Serie A | Affare fatto per gennaio

Il talento brasiliano del Real Madrid, Endrick, potrebbe arrivare presto in Serie A

La stagione del Real Madrid, fino a questo momento, non è stata quella che tutti si aspettavano. La squadra campione d’Europa in carica, non sta dimostrando la continuità che ha fatto vedere nelle passate stagioni e anche i tifosi – da sempre molto esigenti – stanno iniziando a perdere la pazienza, fischiando i loro giocatori.

In estate, il grandissimo colpo che ha portato a vestire la maglia blanca, Kylian Mbappè – a parametro zero dal Real Madrid -, non ha fino a questo momento ripagato. Il giocatore, infatti, non ha ancora fatto vedere il suo talento e molti parlano di una posizione in campo che non lo soddisfa, visto che funge da centravanti e non da esterno, ruolo in cui ha sempre giocato.

Insomma, una bella gatta da pelare per Carlo Ancelotti che si trova a dover gestire una situazione impronosticabile all’inizio. Oltre a questo, alcuni giocatori iniziano a mugugnare per lo scarso impiego che stanno avendo in campo.

E tra questi, c’è anche il giovane talento brasiliano Endrick. Il ragazzo si aspettava di giocare di più e, per farlo, non è esclusa una partenza in prestito durante il mercato di gennaio.

Serie A, a gennaio potrebbe arrivare Endrick

Dunque, Endrick, potrebbe arrivare a gennaio in Serie A. Il talento brasiliano è stato pagato al Palmeiras circa 60 milioni di euro e sicuramente riveste un investimento importantissimo per il futuro del club spagnolo.

Ma a gennaio, come detto, potrebbe partire e una squadre del nostro campionato, sarebbe interessata. Si tratta della Roma di Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino, infatti, ha forte bisogno di un altro attaccante, visto che Shomurodov non da garanzie rispetto a Dobvyk. Per questo, il club capitolino, potrebbe seriamente pensare al ragazzo.

Roma, dove può giocare Endrick?

Se davvero la Roma dovesse concludere questo affare, ecco che ci si deve chiedere dove possa giocare il ragazzo. Infatti, l’attaccante titolare rimarrebbe Dobvyk e dietro di lui c’è tutta una serie di calciatori pronti a darsi battaglia per giocare.

Sicuramente, Ranieri, ci ha abituato a saper giocare con due prime punte insieme nelle sue esperienze. Oppure, il ragazzo, potrebbe fare un lavoro più di sacrificio ed essere inserito dietro la prima punta a fare il ruolo di rifinitore.