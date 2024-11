Addio Inter, a gennaio ce ne andiamo | Inzaghi li saluta: in arrivo tanti milioni

L’Inter e pronta a fare due cessioni nel mercato di gennaio che potrebbero portare soldi freschi nelle casse nerazzurre

L’Inter sta già lavorando in vista del prossimo mercato di giugno. La società di viale della Liberazione, infatti, non ha intenzione di attendere e di farsi trovare impreparata e sta lavorando per andare a rintracciare tutti quei profili che potrebbero fare al caso della rosa di Simone Inzaghi per migliorarla e renderla ancora più competitiva.

Marotta e Ausilio stanno vagliando i vari profili. Di sicuro, in queste settimane, si sta parlando di tanti elementi come Bijol, Tah o David. Ma ancora, di fatto, aldilà dell’interesse per elementi sicuramente molto validi, non c’è ancora nulla di concreto. Ma bisogna anche pensare anche alle eventuali cessioni da fare sul mercato.

Infatti, alcuni elementi della rosa sono completamente fuori dai piani sia dell’allenatore che della dirigenza in vista della prossima stagione. Ma occhio anche ad alcuni giocatori che stanno giocando una grande stagione e potrebbero ingolosire tante grandissime squadre europee.

Intanto, due giocatori, potrebbero salutare Appiano Gentile già a gennaio. Inzaghi è pronto a dire addio ad entrambi. Poi, bisognerà vedere in che modo verrebbero sostituiti dalla società.

Inter, due giocatori potrebbero dire addio a gennaio

Come affermato, due giocatori dell’Inter attuale potrebbero salutare già nel mercato di gennaio. Si tratta dei due attaccanti, Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Entrambi sono fuori dai piani dell’Inter e sicuramente non gli verrà rinnovato il contratto in scadenza nel 2025.

Ma la novità che riporta La Gazzetta dello Sport è quella della possibilità di un addio anticipato rispetto alla previsione di fine stagione. In caso di loro partenza, la società avrebbe intenzione di valutare un profilo in particolare che potrebbe rappresentare una ghiotta occasione di mercato.

Inter, ecco chi al posto dei due attaccanti

La società nerazzurra ha in mente un solo profilo per sostituire l’attaccante austriaco e quello argentino. E si tratta di Federico Chiesa. L’ex Juventus, infatti, non sta vivendo un ottimo momento al Liverpool visto il ritardo di condizioni e i numerosi infortuni che gli sono accorsi. A gennaio, potrebbe pensare di ritornare in Italia.

L’idea sarebbe quella di un prestito fino al termine della stagione. Solo successivamente si valuterebbe un acquisto a titolo definitivo. Vedremo se questa idea potrà diventare qualcosa di più.