Occasione Donnarumma, addio al PSG | Svolta improvvisa nella sua carriera

Gianluigi Donnarumma potrebbe dire addio al PSG la prossima estate. Una big lo cerca

Il prossimo mercato estivo si prospetta parecchio scoppiettante. Tantissime società, infatti, si stanno muovendo per provare a trovare i migliori profili in vista della prossima stagione. Non solo, ma alche squadre, stanno anche cercando di rafforzarsi in vista del prossimo Mondiale per Club che ci sarà in estate.

Per questo, bisognerà fare molta attenzione ai vari movimenti, anche a quelli di tanti big che potrebbero cambiare squadra. E’ il caso, solo per fare un esempio, di Alexander-Arnold. Il terzino destro del Liverpool è in scadenza di contratto e per lui si parla di un forte interessamento del Real Madrid.

Così come bisogna fare molta attenzione alla situazione di Salah, anche lui in scadenza. Si parla anche di un possibile addio di Haaland al Manchester City e di un interesse da parte delle varie big per l’attaccante svedese, Gyokeres, che sta facendo vedere cose grandiose, in termini realizzativi, con la maglia dello Sporting Lisbona.

Intanto, anche un altro big potrebbe presto lasciare la propria squadra. Si tratta di Donnarumma che, a fine stagione, potrebbe essere cercato da una big del calcio mondiale.

Donnarumma, addio PSG? Una big europea lo cerca

Donnarumma, dunque, potrebbe salutare il Paris Saint-Germain a fine stagione. Il portiere, infatti, secondo quanto riportato da MilanLive.it, è cercato da una big europea che deve necessariamente cercare un nuovo portiere in vista della prossima stagione.

Il Bayern Monaco, infatti, a fine anno saluterà Neuer che, a marzo, tra le altre cose, compirà 39 anni. Il portiere italiano è la prima pista per i bavaresi. Anche se ci sarà da contrattare sull’ingaggio, visto che l’ex Milan, attualmente, percepisce circa 10 milioni di euro netti a stagione.

Non solo Donnarumma: il Bayern può pescare anche in Serie A

Il Bayern Monaco, come anticipato, deve necessariamente cercare un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Il sogno giovane era quello di portare in baviera l’attuale estremo difensore del Valencia, Mamardashvili. Ma il Liverpool è riuscito ad anticipare la concorrenza e nella prossima stagione avrà il georgiano a difendere i propri pali.

Ecco che la suggestione potrebbe arrivare dalla Serie A, con Maignan che, nonostante la trattiva per il rinnovo con il Milan, interessa sempre molto per la sua capacità di essere bravo tra i pali e con i piedi.