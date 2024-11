Voglio solo l’Inter, Inzaghi ora ha una missione | Tutto stravolto in pochi mesi

Il giocatore vuole solo la squadra nerazzurra e in maniera sorprendente rispetto alle ultime notizie

La dirigenza di viale della Liberazione si sta già muovendo per quanto riguarda il mercato della prossima estate. Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, stanno cercando di valutare quelli che potrebbero essere i migliori profili in vista della prossima stagione per non rimanere impreparati e riuscire a progettare con calma il futuro.

I nerazzurri, infatti, hanno tanti elementi, all’interno della propria rosa, che a fine anno dovrebbero andare via per scadenza di contratto. Non solo, ma ci sono anche degli altri giocatori che hanno fatto il loro tempo a Milano e potrebbero salutare perchè non fanno più parte del progetto interista.

Oltre a questo, bisogna anche tenere conto degli interessi di tantissime big europee per quanto riguarda i migliori giocatori dell’Inter, come possono essere Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu che, anche quest’anno, stanno giocando una grande stagione.

Intanto, un giocatore, ha espresso delle parole importanti scegliendo il nerazzurro per il suo futuro. Inzaghi, a questo punto, deve prendere una decisione importante in vista della prossima stagione.

“Inter, voglio restare”, le parole che sorprendono Inzaghi

L’Inter, dunque, dovrà decidere cosa con alcuni giocatori della rosa. Tra questi, anche Stefan de Vrij. Dall’ultimo bilancio nerazzurro, infatti, è risultato che è stato automaticamente rinnovato il contratto di Acerbi e, come si sa, Oaktree ha dato via libera per tenere solamente uno dei due difensori centrali.

A tal proposito, lo stesso difensore olandese ha parlato di quelle che sono le sue intenzioni per il futuro: “Mi sto divertendo molto all’Inter, ho un’opzione per rinnovare il contratto di un’altra stagione. Ma questa scelta spetta al club, a me piacerebbe esplorare questa opzione”.

Difensore centrale: che fare?

L’Inter pare proprio che non rinnoverà il contratto a de Vrij. E, a quel punto, bisognerà capire cosa fare per sostituire l’ex difensore della Lazio. L’idea di Oaktree è quella di affiancare ad Acerbi un difensore che possa essere più giovane, futuribile e che possa abbassare il monte ingaggi.

Nelle ultime settimane si è parlato in maniera importante dello slovacco Jaka Bijol che sta facendo molto bene con l’Udinese. Ma bisognerà vedere se effettivamente la sua possa essere l’unica candidatura per il ruolo.