“Mi ama”, rivelazione a sorpresa in casa Inter | Nessuno poteva immaginarlo

Il giocatore rilascia una dichiarazione a sorpresa che ha riguardato un grande ex della storia nerazzurra

L’Inter si sta preparando ad accogliere nuovamente i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali. Per Simone Inzaghi, infatti, è indispensabile poter contare sull’intero organico della rosa per preparare al meglio i prossimi impegni. Adesso, infatti, non ci sarà pausa per le nazionali fino a marzo.

I nerazzurri, a partire da sabato, inizieranno una fase decisiva in cui si capirà decisamente tanto riguardo alle sorti per la lotta per la vittoria dello scudetto, ma anche per quanto riguarda l’accesso agli ottavi di Champions League. E le prime tre partite sono di fondamentale importanza, visto che ci saranno Verona, Lipsia e Fiorentina.

Servirà tutta l’attenzione possibile e la massima cura ad ogni dettaglio ed ogni situazione di gioco. Inzaghi, infatti, dovrà schierare il migliore undici possibile per vincere tutte le gare a sua disposizione e continuare a lottare per vincere trofei importanti.

Intanto, un giocatore nerazzurro, rilascia una dichiarazione a sorpresa dopo la partita giocata con la propria nazionale. Delle parole che sicuramente inorgogliscono i tifosi nerazzurri.

“Mi ama”, le parole che inorgogliscono i tifosi interisti

Uno dei protagonisti nerazzurri in questa pausa delle nazionali, è stato sicuramente Lautaro Martinez che è riuscito a segnare in entrambe le partite con la maglia della sua Argentina. Soprattutto il secondo gol in acrobazia contro il Perù, ha mostrato tutto il bagaglio tecnico di cui dispone il Toro.

E dopo la partita, lo stesso attaccante, ha rilasciato una dichiarazione importante: “Il gol? Ho cercato di essere più veloce possibile perchè era una palla che tornava indietro. Felice che sia entrata. Milito dice che meritavo il Pallone d’Oro? No, Diego lo dice perchè mi ama tanto”.

Lautaro-Milito, un rapporto che va oltre il campo

Il rapporto tra l’attuale capitano nerazzurro e Diego Milito è uno di quelli che va oltre al rettangolo di gioco. Sicuramente, il passaggio di consegne al Racing Avellaneda, è stato simbolicamente molto importante per quello che è diventato il Toro argentino.

Ma il Principe è stato decisivo anche per il suo trasferimento a Milano, dopo che il giocatore aveva firmato un pre-contratto con l’Atletico Madrid di Simeone. Poi sappiamo come sono andate le cose per lui e per l’Inter.