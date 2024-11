Juventus umiliata così davanti a tutti | Tifosi furiosi dopo l’annuncio

Un ex bianconero critica apertamente la Juventus e i tifosi della Vecchia Signora non la prendono bene

In casa Juventus sono giorni importanti per preparare al meglio la prossima partita di campionato. Infatti, gli uomini di Thiago Motta, al rientro dalle rispettive nazionali, se la dovranno vedere contro il Milan di Paulo Fonseca. Una partita dal grande fascino, visto che rappresenta una grande classica del calcio italiano.

Ma una partita che sicuramente può dire qualcosa di ulteriore per quanto riguarda gli obiettivi delle singole squadre. La Juventus, infatti, vuole vincere uno scontro diretto per provare ad infastidire il gruppetto che sta in cima alla classifica di campionato. Il Milan ha uno degli ultimissimi treni per sperare di poter ancora puntare alla lotta per lo scudetto.

Insomma, una partita davvero molto interessante, anche se con ogni probabilità mancheranno due grandi protagonisti come sono Theo Hernandez e Dusan Vlahovic, alle prese con infortuni dopo gli impegni con le proprie nazionali.

Intanto, un ex giocatore bianconero non ci sta e si scaglia contro la sua ex società. Parole che non hanno fatto per nulla piacere al popolo juventino che, infatti, è inferocito contro il giocatore.

Juventus, attacco da parte dell’ex giocatore

La Juventus viene attacca da un suo ex giocatore. Infatti, tanti si ricorderanno della sfida di mercato con l’Inter per acquistare Tiago Djalò. Il difensore portoghese, non ha lasciato un gran ricordo in bianconero e, questa estate, è stato ceduto al Porto.

Il ragazzo sembra essere rinato e ha conquistato anche la Nazionale. E proprio per questo ha mandato una frecciata alla sua ex società: “Senza voler sembrare arrogante, sono felice di aver cambiato il corso della mia carriera. So che posso dare molto di più e sono grato di tutto ciò che ho ottenuto”.

Juventus, Djalò avrebbe potuto far comodo?

Sicuramente Djalò sta facendo molto bene al Porto ed è riuscito a riprendere in mano la sua carriera. Ma, a questo punto, vista l’emergenza in difesa, avrebbe potuto far comodo a Motta? I bianconeri, infatti, stanno cercando un difensore a gennaio e il profilo del portoghese sicuramente, a livello numerico, avrebbe potuto essere utile.

Poi, però, ci sono anche le valutazioni di campo. E da quel punto di vista ogni giocatore ha delle caratteristiche che, magari, possono essere utili o meno agli allenatori. E, in questo caso, è stato sicuramente meglio separarsi.