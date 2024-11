Serie A, caos improvviso | Scatta la denuncia a sorpresa: la situazione è delicatissima

Una denuncia a sorpresa da parte di un giocatore di Serie A che scuote il nostro campionato

Dopo la pausa per le nazionali, si torna finalmente a parlare di partite del nostro campionato. Ci eravamo lasciati con l’1-1 del big match tra Inter e Napoli, la partita che, almeno fino ad ora, rappresenta lo scontro diretto per la vittoria dello scudetto. Un pari, quello tra le due squadre, che ha permesso anche ad altre squadre di avvicinarsi alla vetta.

Innanzitutto la Juventus, che con la vittoria all’ultimo turno è ancora lì a lottare con le altre squadre. Sicuramente anche l‘Atalanta che con il 2-1 rifilato in rimonta all‘Udinese, si è inserita nella corsa. Ma occhio anche a due grandi sorprese come la Lazio di Baroni, che con i suoi giovani sta facendo molto bene.

E occhio anche alla Fiorentina di Raffaele Palladino che, dopo un inizio balbettante, è riuscita a trovare l’equilibrio tattico che le ha permesso di essere a meno un punto dalla capolista Napoli.

Insomma, un campionato sicuramente avvincente. Intanto, una notizia scuote il mondo della nostra Serie A. Un giocatore, infatti, si è reso protagonista di una denuncia in una situazione sicuramente molto delicata.

Serie A, scatta la denuncia: situazione delicata

Come riportato dal quotidiano La Repubblica, una situazione molto delicata riguarda il portiere della Lazio, Provedel. Infatti, secondo la ricostruzione, l’estremo difensore biancoceleste avrebbe denunciato l’ex compagna, colpevole di non fargli vedere con frequenza il figlio di 3 anni.

Alla base di questa decisione, ci sarebbero dei comportamenti che la donna porterebbe avanti proprio per fare in modo che il giocatore non possa vedere il bambino, andando contro quelli che erano stati gli accordi presi dalle parti. Una situazione sicuramente molto particolare e complicata.

Provedel, ritorno in campo da protagonista

Provedel, intanto, dopo l’infortunio accorso nella scorsa stagione, è ritornato in campo a difendere la porta della Lazio. Il portiere biancoceleste ha mantenuto molto alte le proprie prestazioni ed insieme alla squadra si sta togliendo grandi soddisfazioni e punta ancora a stupire.

L’obiettivo, è quello di ritornare in Europa, magari quella Champions League in cui lo stesso portiere è stato protagonista con un gran gol contro l’Atletico Madrid. Ma anche l’obiettivo Nazionale è uno di quelli che va tenuto sempre in considerazione per lui.