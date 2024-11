Altro che Inter, beffa Chiesa | Torna in Serie A a gennaio, delusione tremenda

Federico Chiesa potrebbe ritornare nuovamente in Italia, ma non in maglia nerazzurra

Uno dei grandi tormentoni della scorsa estate di calciomercato è stata senza ombra di dubbio la trattativa riguardante Federico Chiesa. L’esterno della Nazionale italiana, infatti, non rientrava nei piani di Giuntoli e Thiago Motta per la Juventus e, addirittura, era stato messo fuori rosa con allenamenti a parte e in solitaria.

Una situazione che si è sbloccata solo negli ultimi giorni di calciomercato, con l’ingresso in scena del Liverpool che, con 14 milioni di euro, è riuscito a battere la concorrenza di altre società italiane come Inter, Milan e Napoli. Ma, l’avventura in Premier League del ragazzo, non sta dando i frutti sperati alla vigilia.

Infatti, fino a questo momento, sono solamente 78 i minuti totalizzati in campo dal giocatore che, poi, ha fatto più tribuna che altro. Il motivo è stato presto spiegato anche dal tecnico dei Reds, Arne Slot, che ha evidenziato come la condizione non era ancora al pari di quella degli altri compagni di squadre e i continui infortuni non gli permettono di rientrare al pieno della forma.

Per questo, in vista di gennaio, il giocatore potrebbe davvero partire in prestito per altri lidi. L’Italia è sempre la meta preferita e, a tal proposito, ci sarebbe una squadra pronta ad entrare in pista e non si tratta dell’Inter di cui si era parlato nei giorni scorsi.

Chiesa, una società è pronta a inserirsi clamorosamente

Federico Chiesa, quindi, potrebbe davvero ritornare in Italia. E la squadra interessata è clamorosa. Infatti, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.it, la Fiorentina starebbe meditando un ritorno dell’esterno in maglia Viola dopo l’addio degli anni passati.

L’operazione, come anticipato, potrebbe farsi solamente in prestito. Ma l’ostacolo maggiore è rappresentato dall’ingaggio pesante del ragazzo che dovrebbe decurtarselo. Insomma, tra qualche settimana se ne saprà di più di questa suggestione di mercato.

Chiesa-Fiorentina, tante curiosità sul campo

L’interesse della Fiorentina per Chiesa pone alcuni interrogativi. Il primo, più agevole, di natura tattica. Infatti, ci si chiede come Palladino abbia intenzione di utilizzarlo. Attualmente, con il nuovo modulo varato, potrebbe tranquillamente fare l’esterno alto. Ma se il tecnico dovesse tornare al 3-4-2-1 di base, bisognerà capire la migliore collocazione.

Poi, ci sarebbe anche da capire il rapporto con i tifosi. Le parti, infatti, non si sono lasciate affatto bene. Il rifiuto del rinnovo e il passaggio agli acerrimi rivali della Juventus sicuramente pone dei dubbi sul rapporto con la piazza.