Niente da fare per i nerazzurri, tristezza infinita | L’annuncio scuote la Serie A

Un annuncio che scuote la Serie A e che riguarda la società nerazzurra e il campionato

Questa prima parte del campionato di Serie A, sta mostrando una lotta al vertice molto combattuta. Infatti, fino a questo momento, ci sono sei società che lottano per il primato in classifica. Sicuramente la capolista Napoli che, nonostante le parole del suo allenatore Antonio Conte, punta al bottino grosso e alla vittoria del tricolore.

Occhio anche ai campioni in carica dell’Inter che vogliono fare il bis consecutivo che manca da ben 14 anni. La Juventus è pronta a ritornare a lottare per il vertice, così come vuole farlo anche l’Atalanta di Gasperini che sta mostrando una grande calcio e grandi risultati. A sorpresa sono lì anche due outsiders, se così le possiamo definire.

La prima è la Fiorentina di Raffaele Palladino che, con il nuovo modula, sembra aver trovato anche la continuità di risultati ricercata. Ma anche la Lazio che ha iniziato un nuovo progetto con tanti giovani interessanti e sta dimostrando di poter ambire a posizioni di alta classifica.

Insomma, una campionato avvincente di certo. Ma suona come un tuono il pronostico fatto dall’ex allenatore che ha voluto parlare di chi, a suo modo di vedere, vincerà questo campionato a fine stagione.

L’ex allenatore e il pronostico inaspettato

Come detto, l’ex allenatore ha voluto fare il suo pronostico sullo scudetto. Si tratta dell’ex Chievo Verona e Atalanta, Gigi Del Neri che, dalla lotta per il tricolore, ha escluso proprio la sua ex squadra in maniera molto sorprendente.

Ecco le sue parole ai microfoni del Messaggero Veneto: “Scudetto? Una bella mischia, anche il Milan può tornarci. Se non si sgretola qualcuna vedo favorite Napoli, Inter e Juventus. L’Atalanta non ancora”.

Il prossimo turno di campionato

Intanto, a proposito di lotta scudetto, ci sono delle partite molto interessanti anche per quanto riguarda il prossimo turno di Serie A. L’anticipo del sabato sarà Verona-Inter, senza dimenticare le altre due partite. Parma-Atalanta nel serale e soprattutto Milan-Juventus alle ore 18.

La domenica, il Como di Cesc Fabregas se la vedrà contro la sorprendente Fiorentina, mentre la Lazio affronterà il Bologna in casa. Infine, la capolista Napoli sarà la prima squadra ad affrontare la Roma di Claudio Ranieri.