Torna l’incubo scommesse, Fagioli sotto i riflettori | Annuncio shock

L’incubo delle scommesse e le parole di Fagioli: il centrocampista sotto i riflettori

Un periodo buio per quanto riguarda il nostro calcio, quantomeno nella sua storia recente, è stato sicuramente quello che ha visti coinvolti alcuni calciatori in quello che è stato definito dai vari media come ‘Scandalo scommesse’. Infatti, dopo accurate ricerche, è stato scoperto che alcuni di questi giocatori erano soliti scommettere su partite di calcio e su avvenimenti all’interno delle stesse.

Ovviamente, la reazione a quanto scoperto, è stata quella di una squalifica e di giornate di riabilitazione per poter ripartire successivamente. Tra i giocatori coinvolti in questa vicenda c’è stato anche il centrocampista bianconero, Nicolò Fagioli. Un giocatore che, dopo qualche anno di gavetta, era arrivato finalmente a giocare nella squadra in cui era cresciuto divenendone uno degli elementi su cui ripartire per un nuovo corso.

La bomba scoppiata e la ludopatia dichiarata, ha fatto sì che il ragazzo venisse squalificato per quasi un anno. Adesso, il bianconero è ritornato in campo ed è stato anche nuovamente convocato con la maglia della Nazionale italiana.

Proprio lo stesso Fagioli ha voluto parlare di quanto accaduto e di come ha vissuto quei mesi terribili che hanno contraddistinto una parte della sua carriera.

Fagioli e l’incubo scommesse: il centrocampista sotto i riflettori

Niccolò Fagioli ha voluto finalmente confessarsi e lo ha fatto all’interno del documentario ‘Fragile’ che si può trovare sulla piattaforma Prime Video. Parole che hanno ricordato un periodo buio della sua giovane carriera da calciatore.

Ecco le parole del centrocampista juventino: “Non giocavo nemmeno per vincere soldi. All’inizio non giocavo per vincere soldi, non avevo bisogno di soldi. Giocavo per l’adrenalina che mi dava, era questo il vero problema”.

Non solo Fagioli: anche Tonali coinvolto e ora ritornato in campo

Oltre al centrocampista della Juventus, un altro giocatore coinvolto nella vicenda è stato l’ex rossonero, Sandro Tonali. L’attuale giocatore del Newcastle, infatti, è stato squalificato per circa un anno per gli stessi motivi, proprio all’inizio della sua nuova avventura in Inghilterra.

Adesso, entrambi, sono ritornati ad una vita normale da atleta. E hanno riconquistato la Nazionale con ottimi risultati. La speranza è che non ci siano delle ricadute e che i due ragazzi possano fare tesoro di questa brutta esperienza.