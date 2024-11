Delusione Inter, gli applausi se li prende un altro club di A | Inzaghi poteva fare meglio qui

Rammarico in casa nerazzurra, gli applausi vanno ad un’altra società di Serie A

In casa nerazzurra si sta lavorando duramente ad Appiano Gentile, con i calciatori rimasti, per preparare al meglio quelli che saranno i prossimi impegni stagionali. La squadra nerazzurra, sabato, se la vedrà contro il Verona allo stadio Bentegodi, per poi affrontare il Lipsia e, infine, giocare contro la complicatissima Fiorentina di Raffaele Palladino.

Un altro piccolo tour de force che andrà affrontato con la massima concentrazione e con la massima attenzione ad ogni dettaglio e particolare. Nel frattempo, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, si augura che dalle nazionali non arrivino altre buone notizie. Infatti, inizialmente, Barella aveva avuto un piccolo acciacco ed è stato schierato ugualmente.

Poi, c’è stato di nuovo l’infortunio per Hakan Calhanoglu che potrebbe saltare la partita contro la squadra gialloblu, sperando che possa rientrare in campo in Champions League. Una situazione sicuramente non semplice da gestire.

E in questo periodo di tanti infortuni per i nerazzurri, un ex giocatore avrebbe sicuramente potuto far comodo alla squadra. E proprio lui ha dato i meriti della sua rinascita al suo nuovo club che lo ha rilanciato nel calcio europeo.

Inter, rammarico Inzaghi su un giocatore

I nerazzurri, dunque, sono rammaricati per un giocatore che avrebbe potuto fare sicuramente comodo in questo momento. Si tratta di Robin Gosens che, in maglia interista, ha alternato ottime prestazioni con alcune meno buone, ma ha lasciato a Milano uno splendido ricordo.

E proprio il tedesco, fresco di ritorno in nazionale, ha voluto ringraziare la Fiorentina per averlo rilanciato: “Forse è solo una conseguenza del fatto che le cose adesso stanno andando meglio e per e la Fiorentina, perchè sono felice. Sono felice di vedere una ricompensa del fatto di poter essere di nuovo qui adesso”.

Inter, Inzaghi recupera due uomini

Se Gosens, in questo periodo, avrebbe sicuramente potuto essere un elemento comodo, Simone Inzaghi non si perde d’animo e può gioire per aver recuperato altri due elementi. Il primo è Tajon Buchanan, che è tornato in campo dopo l’infortunio alla tibia con la maglia della sua nazionale.

Il secondo è Carlos Augusto che ha smaltito l’affaticamento avuto in Champions League contro lo Young Boys e sarà a disposizione della squadra per la partita contro il Verona in campionato.