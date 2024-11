Grazie Juve, Osimhen ha deciso proprio così | Che smacco per il Napoli

Il giocatore oggi in prestito al Galatasaray potrebbe lasciare il Napoli con una trattativa a sorpresa

Uno dei tormentoni dell’estate è stata quella riguardo la trattativa per la cessione, da parte del Napoli, dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Il giocatore, dopo due grandi stagioni giocate con la maglia azzurra ha un po’ rotto con l’ambiente napoletano, per la voglia di voler provare una nuova esperienza in Premier League.

Per tutta l’estate ci sono stati tanti interessamenti su di lui, soprattutto per quanto riguarda la Premier League. Il Chelsea, nelle ultime ore di calciomercato, ha provato in maniera molto forte a portarlo a Londra, ma l’offerta della società inglese non soddisfaceva le richieste della società del presidente De Laurentiis.

Addirittura, il numero uno napoletano, a mercato italiano chiuso, aveva anche deciso che sarebbe stato disposto a tenerlo in rosa anche senza farlo giocare. A quel punto, con l’arrivo dell’offerta da parte del Galatasaray, il giocatore ha deciso di andare a giocare pur di non perdere dai sei mesi o un anno, con la promessa che, se qualche big si fosse presentata con un’offerta da 80 milioni di euro, la società lo avrebbe fatto partire anche a gennaio.

Ora, questa possibilità può davvero arrivare. E la notizia riguarda anche la Juventus per un intreccio di mercato da seguire con molta attenzione nelle prossime settimane.

Osimhen dice addio e ringrazia la Juventus

Osimhen, dunque, vuole lasciare il Napoli a titolo definitivo e vuole farlo per una big. L’attaccante nigeriano ha già scelto e negli ultimi giorni si è fatta avanti una società per averlo. Il Manchester United, infatti, ha intenzione di investire su di lui. La prima offerta è stata di 30 milioni oltre al cartellino di Zirkzee che il Napoli ha rifiutato perchè vuole solo cash, ma è disposta a parlare con il club inglese.

Ma ora ecco che potrebbe paventarsi l’incastro clamoroso. Infatti, sull’attaccante olandese, c’è il forte interesse della Juventus. La squadra bianconera potrebbe aiutare Osimhen ad andare allo United, dando una cifra accettabile ai Red Devils che verrebbe reinvestita sull’ex centravanti partenopeo. Una traccia da seguire sicuramente.

Zirkzee vuole il ritorno in Italia

Anche Zirkzee ha intenzione di partire. E la sua volontà è quella di fare ritorno in Italia. Con la maglia del Bologna e con Thiago Motta, il ragazzo ha fatto vedere cose davvero molto importanti.

Adesso proprio lo stesso tecnico lo rivorrebbe con sè al posto di Vlahovic. A gennaio, Giuntoli, vorrebbe fare un tentativo per regalare al suo allenatore il suo attaccante preferito.