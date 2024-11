Andrà veramente alla Juve, smacco Inter | Thiago Motta lo ha convinto

La Juventus pronta a fare il grande sgarbo di mercato all’Inter. Thiago Motta lo ha convinto

Nel corso degli anni, per quanto riguarda il calciomercato, ci sono stati tanti sgarbi tra le grandi del nostro campionato e, di conseguenza, anche tra la Juventus e l’Inter. Le due società si sono spesso sfidate per obiettivi comuni, dando vita a delle vere e proprie sfide di convincimento per quanto riguarda le trattative.

Si ricordi, ad esempio, il trasferimento di Bremer, obiettivo primario nerazzurro, ma che poi passò ai bianconeri. Così come fu per Vlahovic, che era stato designato con l’ideale post-Lukaku, prima di andare alla Juventus. O ancora, Federico Chiesa, che pupillo dei nerazzurri, ma che la Fiorentina cedette alla società piemontese. Infine, l’ultima sfida, riguardò il colombiano Cabal, che ora gioca per la squadra di Thiago Motta.

Senza dimenticare le schermaglie che hanno riguardato anche giocatori delle rispettive squadre, come accaduto in passato per Icardi o Dybala. Insomma, non solo il campo, ma anche il calciomercato regala dei derby d’Italia avvincenti e interessanti.

Anche stavolta, ci sarà un terreno di confronto tra le due società. Non per un giocatore che vogliono entrambe, ma per un elemento che in passato ha fatto parte della rosa nerazzurra e che adesso potrebbe giocare in maglia bianconera.

Juventus pronta allo sgarbo, Motta lo ha convinto

La Juventus, come detto, è pronta allo sgarbo di mercato all’Inter. Infatti, come si sa, i bianconeri sono alla ricerca di un elemento per la difesa a gennaio, visto che Bremer e Cabal, purtroppo, a causa dei rispettivi infortuni, sono stati costretti a concludere anticipatamente la stagione.

L’obiettivo numero uno è l’ex capitano nerazzurro, Milan Skriniar. Il centrale del Paris Saint-Germain, è alla ricerca di una squadra che gli dia maggiori minuti in campo. I bianconeri sono interessati e lo vorrebbero in prestito. I francesi vogliono solo una cessione a titolo definitivo. I buoni rapporti tra Giuntoli e Luis Campos potrebbero sbloccare definitivamente l’affare.

Inter-Skriniar, un rapporto deteriorato nel tempo

Eppure, Milan Skriniar, è stato tanto amato dal popolo nerazzurro. Il difensore slovacco, dopo l’addio di Icardi è sempre stato considerato il capitano in pectore dei nerazzurri, nonostante la fascia fosse al braccio di Samir Handanovic.

La situazione rinnovo ha complicato i piani. Il difensore, cosciente dell’offerta del PSG, voleva più soldi rispetto a quanto la società poteva offrire e ha deciso di cambiare aria. Da lì, anche i tifosi nerazzurri lo hanno considerato come un traditore. Adesso, per lui, potrebbero aprirsi le porte della Continassa.