Neymar non lo vogliamo, che umiliazione per il brasiliano | Non se l’aspettava proprio

La carriera di Neymar sembra essere arrivata ad un vicolo cieco. Una società lo rifiuta

La carriera di Neymar sembra aver già dato il meglio. L’attaccante brasiliano che aveva ammaliato tutta Europa nella sue esperienze precedenti, oggi si ritrova in Arabia Saudita, a smaltire l’ennesimo infortunio, dopo quello, gravissimo, avuto quasi un anno prima. Adesso, il giocatore, può risolvere il suo rapporto contrattuale con l’Al-Hilal e decidere la sua prossima destinazione.

Un peccato vedere come un fuoriclasse, che può ancora dare molto al mondo del calcio, abbia sostanzialmente terminato con quelle che sono le esperienze di alto livello. Dopo essere cresciuto con la maglia del Santos, venne acquistato dal Barcellona per formare quello che, con ogni probabilità, è stato, ad oggi, il miglior tridente della storia del calcio con Messi e Suarez.

Con la squadra catalana, O Ney, è riuscito a vincere anche una Champions League, con Luis Enrique in panchina, in finale contro la Juventus. Poi, il trasferimento più costoso della storia per la cifra enorme di 222 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Con i francesi, però, non è riuscito a ripetersi in Europa, perdendo la finale contro il Bayern Monaco.

Adesso, questa situazione. Ed è proprio notizia delle ultime ore il grande rifiuto all’attaccante brasiliano di una società che, nei giorni scorsi, era indicata come una di quelle pronte ad acquistarlo.

Neymar, il grande rifiuto: “Non lo vogliamo”

Neymar, dunque, vorrebbe continuare la sua carriera calcistica e la sua prossima destinazione potrebbe essere il Brasile, in cui è nato e cresciuto. Una delle società indicate al suo acquisto era il Palmeiras, ma la presidente dei Verdao, Leila Majdalani, è stata molto chiara a tal proposito.

Ecco le sue parole: “Neymar non verrà al Palmeiras, questo club non è un centro medico. Voglio qualcuno che possa giocare immediatamente, domani se l’allenatore lo chiedesse. Non accetterò un giocatore che non è pronto a giocare”.

Per Neymar pronto il ritorno a casa

L’attaccante brasiliano, nonostante il grande rifiuto del Palmeiras, è pronto a ritornare ugualmente in Brasile e a farlo in un club speciale per lui. Il Santos, infatti, è l’altra squadra che lo vorrebbe e potrebbe riuscire nel clamoroso ritorno.

Nelle prossime settimane si capirà certamente di più. Ma questa notizia sarebbe sicuramente molto suggestiva e romantica per quanto riguarda il mercato.