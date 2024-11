Colpo Inter a gennaio | Arriva da Inzaghi a prezzo di saldo: che affare!

L’Inter è pronta a sferrare il colpo di mercato per gennaio. Il giocatore può arrivare per poco prezzo

In casa nerazzurra, si stanno già programmando quelle che saranno le prossime mosse di calciomercato. La dirigenza in viale della Liberazione, infatti, ha intenzione di andare a rintracciare tutti quei profili che possono fare al caso della squadra di Simone Inzaghi, per rendere la rosa interista ancora più competitiva per quanto riguarda tutti gli obiettivi a disposizione.

Non solo, ma per l’estate ci saranno parecchi giocatori che andranno via da Appiano Gentile e che, per forza di cose, bisognerà sostituire. Detto di Darmian e Acerbi a cui è stato rinnovato il contratto per un’altra stagione, ci sono elementi come de Vrij, Correa e Arnautovic, che andranno via a parametro zero.

Oltre a loro, ci sono altri calciatori la cui posizione nella rosa è ancora in bilico, come Asllani e Dumfries, che non hanno pienamente convinto fino a questo momento. E occhio anche alle sirene delle grandi d’Europa per i big nerazzurri, come possono essere Calhanoglu e Marcus Thuram.

Intanto, in vista di gennaio, il presidente interista Beppe Marotta ha parlato di mercato chiuso a meno di occasioni su qualche giovane. E quest’occasione potrebbe davvero aprirsi e a prezzo di saldo.

Inter, a gennaio occasione a prezzo di saldo

L’Inter, dunque, scruta guardinga il mercato di gennaio in attesa di capire se potranno esserci delle opportunità di mercato interessanti. E, in viale della Liberazione, potrebbero davvero pensare ad un profilo a sorpresa per quanto riguarda il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da InterLive.it, i nerazzurri sono sulle tracce dell’attaccante 24 enne Ole Romeney, di proprietà dell’Utrecht, squadre sorpresa dell’Eredivisie e che in questo momento si trova seconda in classifica. Il ragazzo potrebbe arrivare a Milano per la cifra di circa 5 milioni di euro. Un giocatore bravo a far salire la squadra e a fare quel lavoro sporco che piace a tanti allenatori.

Mercato, tutti gli obiettivi in attacco

Per quanto riguarda, in generale, gli obiettivi per il reparto avanzato nerazzurro, Marotta e Ausilio hanno una lista di profili su cui hanno intenzione di puntare. Il primo è sicuramente quello di Jonathan David, attaccante del Lille su cui però difficilmente si farà breccia vista la folta concorrenza.

Piace molto anche Daniel Maldini del Monza, ma anche qui c’è molta concorrenza soprattutto in Italia. Infine, occhio alla suggestione Federico Chiesa che sta avendo vari problemi al Liverpool e potrebbe ritornare in Italia.