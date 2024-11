Inter, è tornato finalmente | Inzaghi al settimo cielo, non se lo aspettava proprio

Simone Inzaghi può finalmente esultare, il suo giocatore è tornato in campo

L’Inter, con i giocatori rimasti ad Appiano Gentile, sta preparando i prossimi impegni sia di campionato che di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi, come ammesso dallo stesso presidente nerazzurro, Beppe Marotta, vuole ambire ad ogni obiettivo e per questo ogni gara riveste un’importanza particolare.

Ma tanti giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali e sono pronti a giocare e fare il meglio per le proprie compagini. Anche se, ovviamente, per qualche elemento, c’è motivo di avere apprensione. Prima, infatti, Nicolò Barella era rimasto acciaccato, ma è stato impiegato ugualmente da Luciano Spalletti nella partita contro la Francia.

Poi, Hakan Calhanoglu, con la sua Turchia, ha avuto un piccolo problema alla coscia, nello stesso punto in cui si era infortunato. E proprio il regista nerazzurro da maggiori preoccupazioni, vista la sua importanza capitale nel gioco della squadra. Insomma, si attendono notizie ufficiali per chiarire l’entità dell’infortunio accorso.

Intanto, Simone Inzaghi, può certamente esultare. Il tecnico nerazzurro, infatti, riesce a recuperare un giocatore fondamentale che adesso potrà contribuire ad aiutare la squadra ad arrivare ai propri obiettivi stagionali.

Inzaghi esulta: torna il suo giocatore

Simone Inzaghi, come detto, può sicuramente essere soddisfatto. Infatti, dalle nazionali, non sono arrivate solo notizie in merito agli infortuni, ma anche di un recupero importantissimo. Si tratta dell’esterno canadese Tajon Buchanan che con la sua nazionale ha giocato uno spezzone di gara della Concacaf Nations League.

Il ragazzo ha messo piede in campo per poco più di un quarto d’ora. Un minutaggio sicuramente non elevatissimo, ma che contribuirà a fare in modo che venga trovata la condizione fisica migliore.

Non solo Buchanan, altra buona notizia per Inzaghi

Se Buchanan è ritornato in campo con la propria nazionale, arrivano ulteriori ottime notizie per Simone Inzaghi. Infatti, oltre al canadese, il tecnico potrà contare su un altro recupero di un giocatore che era fermo ai box. Si tratta di Carlos Augusto. Il brasiliano è già ritornato in gruppo e molto probabilmente rientrerà alla ripresa del campionato.

Il giocatore si era infortunato nella partita di Champions League contro lo Young Boys. Dopo uno scatto, infatti, ha avuto un risentimento muscolare che lo ha tenuto fuori fino ad ora.