Ciao ciao Inter, me ne vado ma resto in Serie A | Inzaghi lo deve salutare

Il giocatore nerazzurro potrebbe salutare Appiano Gentile in vista del mercato di gennaio

La società nerazzurra sta già lavorando per quanto riguarda il mercato estivo. Il presidente e CEO Sport, Beppe Marotta, insieme al direttore sportivo, Piero Ausilio, stanno cercando di individuare tutti quei profili che potrebbero fare al caso della squadra di Simone Inzaghi. Infatti, saranno tanti i giocatori che andranno via da Appiano Gentile questa estate perchè non rientrano più nei piani del club di viale della Liberazione.

Tutto questo, ovviamente, riguarderà il prossimo mercato estivo. Per quanto riguarda il mercato invernale, invece, la situazione è differente. Lo stesso Marotta, in qualche intervista, ha detto che non ci sono particolari esigenze per intervenire, a meno di qualche occasione o di qualche giovane che potrebbe essere liberato anticipatamente.

Nelle ultime ore, di fatto, è riapparso il profilo di Federico Chiesa che, dopo il trasferimento estivo al Liverpool, non è riuscito ad incidere a causa della condizione non ottimale e dei problemi fisici. Anche il tecnico Arne Slot ha detto che al momento non si sa quando il ragazzo potrà giocare.

Ma, al momento, queste, sembrano solo delle suggestioni. Intanto, per quanto riguarda il mercato in uscita, un giocatore dell’attuale rosa di Simone Inzaghi, potrebbe lasciare Milano.

Addio Inter, il giocatore può salutare Appiano Gentile

Come detto, c’è un giocatore della rosa di Inzaghi che potrebbe lasciare i nerazzurri. Infatti, secondo quanto riporta La Stampa, il Torino sarebbe molto interessato all’attaccante argentino Joaquin Correa. Dopo l’infortunio di Duvan Zapata, i granata stanno cercando un giocatore per sostituirlo e, al momento, il Tucu, sembra essere l’opzione più probabile.

Anche questa estate c’erano stati interessamenti per lui, ma non se ne è fatto nulla. Adesso, Inzaghi, potrebbe salutare il proprio attaccante già nel mercato di gennaio.

Torino, non solo Correa tra le opzioni di gennaio

Il Torino, come detto, è alla ricerca di un nuovo attaccante per sostituire l’infortunato Duvan Zapata. Ma Correa non è l’unica opzione per il club granata.

Infatti, la società piemontese sta sondando anche altre piste come Musa Barrow, Christian Kouamè e il Cholito Simeone. Nelle prossime settimane se ne saprà di più. L’Inter osserva interessata.