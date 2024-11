Finalmente una buona notizia, Inzaghi super felice | Ora cambia tutto

Arriva una buona notizia per Simone Inzaghi. Per i nerazzurri adesso cambia tutto

La stagione dell’Inter, fino a questo momento, può sicuramente essere giudicata in maniera positiva. La squadra di Simone Inzaghi si trova al quinto posto nella classifica generale della Champions League a sole due lunghezze dalla capolista Liverpool ed è in piena corsa per raggiungere gli ottavi di finale diretti, senza passare da un turno ulteriore.

In campionato, invece, la squadra nerazzurra si trova al secondo posto, dopo aver pareggiato lo scontro diretto contro il Napoli, a meno un punto proprio dalla squadra partenopea. In Italia, però, le cose, sarebbero potute andare un po’ meglio visto che sono stati lasciati per strada punti importanti contro squadre di livello inferiore ai nerazzurri, come Monza e Genoa.

Ma ogni obiettivo, almeno fino a questo momento, è alla portata. E cosa ancora più importante è che questi risultati sono stati ottenuti nonostante gli infortuni di giocatori molto importanti nell’economia del gioco nerazzurro.

E proprio a tal proposito, arriva un’ottima notizia per Simone Inzaghi che può sicuramente guardare con estremo ottimismo al futuro della stagione. Per i nerazzurri cambia tantissimo.

Inter, adesso cambia tutto: Inzaghi felice

Come detto, ad Appiano Gentile, è arrivata un’ottima notizia per Simone Inzaghi. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Carlos Augusto è pronto a tornare in gruppo. Il terzino brasiliano si era infortunato in Champions League contro lo Young Boys e ora sta recuperando dal problema fisico.

Il giocatore dovrebbe essere pronto per la partita contro il Verona del 23 novembre. Un recupero importante che permetterà al tecnico interista di poter avere ancora più varietà nelle rotazioni che, a questo punto della stagione, diventano importantissime.

Inzaghi non vuole perdere il passo

Simone Inzaghi non ha intenzione di perdere terreno dal Napoli. Dopo il pareggio nello scontro diretto, vista la prestazione costellata da occasioni non sfruttate, il tecnico nerazzurro è convinto che la squadra sia più viva che mai e, pian piano, si stanno limando gli errori che si sono visti a inizio stagione.

L’allenatore interista ha intenzione di puntare sia al campionato che alla Champions League. Due obiettivi importanti per far diventare l’Inter ancora più grande e capace di competere per vincere trofei.