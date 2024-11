Addio a sei calciatori a gennaio, il club ha deciso | L’annuncio ufficiale

Il club ha deciso di mandare via sei giocatori dalla propria squadre già nel mercato di gennaio

La notizia che ha sconvolto il calcio francese in queste ore è quella della retrocessione condizionata del Lione. La squadra francese, infatti, ha grossissimi problemi di bilancio che hanno portato ad un buco da oltre 500 milioni di euro e che, in questo momento, non si sta riuscendo a coprire.

Oltre a questo, nelle ultime stagioni, la società francese è stata autrice di campagne acquisti che sono andate oltre le proprio possibilità, non badando molto a tenere i conti in ordine. Una situazione complicata che sta tenendo tutti i tifosi con il fiato sospeso, visto che, se non verrà posto rimedio a questo rosso entro gennaio, la squadra verrà retrocessa in Ligue 2 come enunciato dalla Direzione Nazionale di Controllo e Gestione (DNCG).

Tante società europee, adesso, potrebbero affacciarsi alla finestra del Lione per provare a strappare i migliori giocatori a prezzi più convenienti rispetto a quello che, magari, rappresenta il reale valore del cartellino, proprio per ovviare a questa situazione.

Intanto, dalla società, arriva un annuncio ufficiale in merito alle eventuali partenze. Il club ha intenzione di iniziare la ‘dieta dimagrante’ dei conti e ha deciso di cedere già ben sei elementi della rosa.

Il Lione ha deciso: via sei giocatori

In merito alla decisione sulla retrocessione presa, i

l proprietario del Lione, John Textor, ha voluto prendere la parola per fare alcune precisazioni in merito a quello che bisogna aspettarsi di qui in avanti.

Ecco le parole del patron dei francesi: “Abbiamo 29 giocatori in prima squadra. Idealmente avremmo bisogno di 23-24 giocatori. Ci sono sei giocatori di troppo, alcuni non se ne sono andati. Pierre Sage deve decidere quali giocatori mettere in campo e ne abbiamo troppi.

Tessmann, dall’Inter al Lione

Uno dei giocatori che fa parte della rosa della società francese è il centrocampista statunitense, Tenner Tessmann. Quest’estate, l’Inter, avrebbe voluto portarlo a Milano come investimento per il futuro. Ma le richieste esose del ragazzo e del suo agente hanno fatto saltare la trattativa e fatto propendere la scelta del nuovo club sul Lione.

Questa situazione, però, fa capire come la scelta sia stata sbagliata. Un giocatore dal sicuro talento e che ha dimostrato di potersi giocare le sue carte in una grande squadra, adesso rischia di retrocedere.