Arriva Chiesa a gennaio, nessun dubbio | La strategia del club è chiara

Federico Chiesa può partire già a gennaio. Una squadra cerca l’esterno italiano

La scorsa estate di calciomercato è stata caratterizzata da quelli che sono stati gli interessi per Federico Chiesa. L’esterno italiano, dopo una stagione passata in maglia della Juventus non proprio esaltante a causa di prestazioni non all’altezza e di troppi infortuni, è stato messo fuori rosa dalla società bianconera.

Con l’arrivo del nuovo allenatore, Thiago Motta, infatti, il giocatore non rientrava più nei piani tecnico-tattici e, quindi, è stato messo alla porta. Per lui, si era parlato di interessi da parte di grandi squadre del nostro campionato come il Milan, il Napoli ed anche l’Inter – anche se, in quest’ultimo caso, solamente se il calciatore avesse lasciato i bianconeri a parametro zero la stagione successiva.

Nulla di fatto per nessuna della squadre italiane. Negli ultimi giorni di mercato, un blitz del Liverpool ha portato il giocatore alla corte del nuovo allenatore, Arne Slot. Ma le cose, a causa del ritardo di condizione e di troppi guai fisici, non stanno andando come sperato e non è esclusa una partenza del ragazzo durante il mercato di gennaio.

E proprio a tal proposito, una società si è già interessata al giocatore. Federico Chiesa al Liverpool potrebbe essere un’esperienza già finita. Ma bisognerà attendere le prossime settimane.

Chiesa, addio al Liverpool? Una società lo vuole

Chiesa, come anticipato, è al capolinea con il Liverpool. Le parole di Slot su di lui sono state emblematiche e, a gennaio, si cercherà una soluzione per provare a far sì che il giocatore torni a far vedere quello che è stato in passato. Su di lui c’è una società molto interessata e che ha già preso contatti.

Si tratta proprio dell’Inter che, secondo InterLive.it, punta ad ottenere un prestito a gennaio per avere il giocatore con sè in questi ultimi sei mesi di stagione. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se questo interesse si concretizzerà in una vera e propria trattativa.

Inter, cosa fare a gennaio sul mercato?

Chiesa, per la squadra nerazzurra, può essere sicuramente una suggestione. Marotta, infatti, ha parlato di immobilismo sul mercato di gennaio, visto che l’organico, numericamente, non ha bisogno di rinforzi, a meno di opportunità.

La nuova logica di Oaktree è quella di puntare su elementi giovani e futuribili da poter cedere in futuro per fare, magari, delle plusvalenze e mettere a posto i conti. Vedremo se si troverà una quadra tra società e proprietà.