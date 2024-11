Nuova vita per Theo Hernandez, che sorpresa! | L’annuncio ufficiale

C’è un annuncio ufficiale che riguarda Theo Hernandez. Al giocatore cambia totalmente la vita

Questa prima parte di stagione per il Milan non è stata delle più soddisfacenti. La società, dopo il ciclo Pioli, ha deciso questa estate di cambiare guida tecnica e di affidare la propria panchina al tecnico portoghese, Paulo Fonseca. L’ex Roma, però, fino a questo momento ha avuto qualche difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il tenere a bada i senatori dello spogliatoio e sulla continuità di risultati.

Si ricordino le panchine per Theo Hernandez e Leao che hanno fatto tanto discutere. Ma anche il passare da risultati come la vittoria nel derby e contro il Real Madrid in Champions League fino al, per ultimo, pareggio ottenuto contro il Cagliari. Insomma, il cartello lavori in corso è ancora appeso a Milanello, ma la società vorrebbe che questa fase venga velocizzata per provare ad avvicinare le primissime posizioni di classifica.

L’obiettivo dichiarato dello scudetto sembra essere oramai andato, visto che ci sono delle squadre che stanno dimostrando di non perdere un colpo nelle primissime posizioni e contro cui sembra complicato poter competere dal punto di vista della contuità.

Intanto, uno dei leader della squadra rossonera come l’esterno francese Theo Hernandez ha ricevuto una notizia importantissima che può davvero cambiare la vita al giocatore e alla sua famiglia.

Milan, c’è l’annuncio ufficiale per Theo Hernandez

C’è un annuncio ufficiale per Theo Hernandez. Il giocatore ha ricevuto una notizia che fa felice lui e la sua famiglia. Infatti, come riportato dalla stessa moglie del giocatore, Zoe Cristofoli, attraverso il proprio profilo Istagram, il terzino milanista diventerà padre per la seconda volta.

Già nel 2022, la coppia, aveva avuto la bellissima notizia dell’arrivo del primogenito Theo jr. Adesso, in casa Hernandez, ci sarà un fiocco rosa. Una splendida notizia che sicuramente renderà felice l’intera famiglia.

Milan, Theo e Leao si riprendono la squadra

Intanto, per tornare alle questioni riguardanti il campo da gioco, Fonseca, nonostante il pareggio di Cagliari, può avere delle certezze in più rispetto alle scorse partite. Infatti, il tecnico portoghese, dopo vari conflitti, potrà contare su due leader dello spogliatoio che, fino a questo momento, erano mancati.

Il primo è proprio l’esterno francese, il secondo è Leao che, dopo la grande prova contro il Real Madrid, ha offerto il bis grazie alla doppietta contro il Cagliari. Dalla corsia sinistra del Milan passa tanto della squadra rossonera.