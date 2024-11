Addio Serie A, affare fatto per il suo trasferimento | Lascia Milano all’improvviso

Il giocatore potrebbe davvero lasciare Milano a gennaio. Un grande club interessato a lui

Le società di tutta Europa stanno già cominciando a guardarsi intorno per programmare la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. Tante squadre, infatti, stanno osservando quelli che ritengono i migliori profili in circolazione per sè in modo da poter mettere nero su bianco una strategia e cercare di portare a felice conclusione una eventuale trattativa.

Anche in Serie A tante società, soprattutto per quanto riguarda le big, si sono già messe al lavoro. La Juventus, ad esempio, sta cercando una nuova punta più congeniale alle caratteristiche tattiche richieste da Thiago Motta. Così come si cerca un difensore dopo i gravi infortuni che hanno fatto terminare la stagione anticipatamente a Bremer e Cabral.

Il Milan, invece, cerca un vice-Fofana e un attaccante che sia capace di andare in doppia cifra in termini di gol. Infine l’Inter, che sta provando a rintracciare tutti quei tasselli che dovranno rendere la rosa di Simone Inzaghi ancora più competitiva, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo.

Ma da Milano potrebbe partire un giocatore fin da gennaio. Su di lui c’è un grande club che ha necessario bisogno di un attaccante e bussa proprio alle porte della Serie A per soddisfare questa esigenza di mercato.

Addio Serie A, l’attaccante lascia Milano

Come detto, un attaccante potrebbe presto lasciare la Serie A. Infatti, Luka Jovic è completamente fuori dai piani del Milan. L’attaccante serbo, dopo essere stato riscattato questa estate, è finito addirittura in quarta posizione nelle gerarchie di Fonseca, dopo Morata, Abraham e perfino il giovanissimo Camarda.

Per lui, c’è il Galatasaray che, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ha intenzione di bussare alla porta della società rossonera dopo la rottura del crociato accorsa a Mauro Icardi.

Galatasaray su Jovic, ma non solo

Il Galatasaray, come detto, è su Luka Jovic. Ma l’attaccante serbo non è l’unico della Serie A a piacere alla squadra turca. Infatti, gli occhi sono puntati anche sullo juventino Arkadius Milik, fuori dai piani di Thiago Motta.

Ma occhio anche ai due interisti Arnautovic e Correa che stanno avendo un minutaggio molto limitato a fronte di prestazioni che non sono state ritenute all’altezza della squadra nerazzurra.