Sorpresa Pogba, torna in campo subito | Non se l’aspettava nessuno

Pogba potrebbe ritornare in campo a breve: la notizia è arrivata proprio in queste ultime ore

La Juventus sta preparando i prossimi impegni di campionato per provare a continuare la lotta per il tricolore. La squadra di Thiago Motta, infatti, si trova a un passo dalla vetta, anche se la lotta per il vertice è veramente serrata con tante squadre pronte a darsi battaglia in campo. Il tecnico, però, dovrà ovviare, almeno fino a gennaio, ad alcune situazioni causate da infortuni.

Infatti, come oramai di dominio pubblico, l’ex centrocampista nerazzurro dovrà rinunciare fino al termine della stagione a due giocatori importantissimi nell’economia del gioco bianconero come Cabal, ma soprattutto Bremer. Per entrambi la stagione è terminata a causa della lesione e della rottura del legamento crociato.

Due notizie che non ci volevano e che, di sicuro, dovranno spingere la società a darsi da fare sul mercato per trovare un difensore affidabile che possa fare al caso della squadra, visti, soprattutto, i numerosi impegni della stagione.

Intanto, a proposito di mercato, un giocatore bianconero come Paul Pogba potrebbe ritornare in campo davvero molto presto. La notizia sul centrocampista francese è arrivata proprio in queste ore.

Pogba, si avvicina il ritorno in campo del francese

Paul Pogba potrebbe ritornare in campo molto presto. Il centrocampista francese, infatti, dopo la riduzione della squalifica per doping, presto potrà essere arruolabile. Ma, per quanto riguarda Thiago Motta e il ds juventino Giuntoli, la situazione è molto chiara: il centrocampista non rientra nei piani della società.

Nonostante la volontà del ragazzo di voler dimostrare il suo valore in bianconero, la società e gli agenti stanno trattando la risoluzione del contratto e l’addio potrebbe consumarsi addirittura durante questa pausa per le nazionali. Poi, per il francese, potrebbero aprirsi le porte della Major League Soccer.

Pogba e la Juventus, un amore finito male

Eppure il primo Pogba, quello arrivato a Torino un po’ a sorpresa, era stato un giocatore decisivo, capace di far innamorare il tifo bianconero. Dopo l’addio e la cessione al Manchester United, le cose sono cambiate. Il centrocampista è caduto in tutta una serie di infortuni che ne hanno ostacolato la crescita.

Si pensava che un ritorno in maglia bianconera potesse far rivivere i sogni di un tempo, ma così non è stato, Gli infortuni prima e il caso doping poi hanno definitivamente consumato una storia d’amore che era iniziata con i migliori auspici.