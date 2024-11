Al Milan godono come non mai | Vagonata di milioni, Fonseca sogna

Il Milan sta per ricevere tanti milioni da una cessione che possono essere reinvestiti sul mercato

Il Milan, dopo il ciclo di Stefano Pioli, ha iniziato un nuovo progetto sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, dopo una bella stagione sulla panchina del Lille, ha deciso di sposare il nuovo ciclo rossonero che prevede nuovi principi di gioco e nuovi dettami tecnico tattici.

Ovviamente, il cambio di allenatore, ha avuto sicuramente delle ripercussioni anche in sede di calciomercato. La società rossonera ha lavorato per regalare al portoghese degli elementi che possano soddisfare le esigenze tattiche in campo, sempre tenendo un occhio molto attento al bilancio, specie adesso che ha il segno più dopo tanti anni.

Di sicuro le cose possono ancora migliorare sotto vari aspetti, visto che la squadra non ha ancora trovato gli automatismi perfetti per stare in campo, così come non ha ancora trovato tutti i giocatori che servono per interpretare il gioco chiesto da Fonseca.

Per far questo, serve autofinanziarsi. E, a tal proposito, una buona notizia arriva dal mercato in uscita. Infatti, il club di viale Aldo Rossi, è pronto a concludere una nuova cessione. Fonseca può vedere soldi freschi da reinvestire su altri rinforzi.

Milan, in arrivo soldi freschi da una cessione

Come detto, per il Milan, sono arrivo soldi freschi provenienti da una cessione e che potranno essere reinvestiti in sede di mercato. Il nome in uscita è quello di Pierre Kalulu. Il difensore francese, infatti, questa estate, è passato in prestito alla Juventus con una trattativa a sorpresa.

Il prestito è costato ai bianconeri circa 3 milioni di euro ed è previsto un diritto di riscatto di circa 14 milioni. Secondo quanto riportato da MilanLive.it, la Juventus ha deciso di esercitare questo riscatto, per un’operazione complessiva di circa 14 milioni.

Kalulu, difensore prezioso per Motta

Ma la cessione di Kalulu, benchè porterà soldi freschi nelle casse rossonere, non ha fatto contenti molti tifosi. Il difensore francese, infatti, si è rivelato essere uno dei migliori nel reparto della squadra di Pioli nelle passate stagioni.

Per molti, quella di cederlo e per di più ad un’acerrima rivale come la Juventus, è stata una scelta totalmente sbagliata. Ovviamente, il tutto, verrà valutato anche alla luce di chi il Milan prenderà con quei soldi. Un acquisto azzeccato potrebbe far cancellare la delusione.