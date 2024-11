Ciao ciao Inter, me ne vado in Premier | Inzaghi lo ha messo alla porta

Il giocatore nerazzurro potrebbe salutare Milano per andare a giocare in Premier League

La società nerazzurra sta già lavorando in vista della prossima stagione. In viale della Liberazione, la dirigenza formata da Marotta, Ausilio e Baccin sta cercando di trovare quelli che sono i migliori profili per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi e renderla ancora più competitiva in ogni competizione che ci sarà da affrontare.

Infatti, ci sono tanti ruoli in cui dover mettere mano e per cui trovare calciatori che possano essere forti e fare la differenza. Sicuramente il reparto arretrato è uno di questi, dove Acerbi ha un contratto che è stato rinnovato fino al 2026 – come risulta dall’ultimo bilancio – e servirà un giocatore giovane che possa sostituire Stefan de Vrij.

Ma occhio anche all’attacco, dove l’accoppiata formata da Joaquin Correa e Marko Arnautovic dovrebbe lasciare Appiano Gentile. I due giocatori, infatti, non rientrano più nei piani di Inzaghi e della società. Il sogno, al loro posto, è quello di portare a Milano il canadese Jonathan David. Ma la concorrenza è folta e la trattativa difficilmente si realizzerà.

Intanto, attenzione bisogna prestare anche al mercato in uscita. Infatti, Simone Inzaghi, ha messo alla porta un altro giocatore che, a fine stagione, potrebbe salutare i nerazzurri per accasarsi in Premier League.

Inter, Inzaghi non lo vuole più: il giocatore cercato in Premier

Come detto, c’è un giocatore della rosa nerazzurra che pian piano è finito fuori dai piani di Simone Inzaghi. Si tratta di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese era arrivato in nerazzurro con le stimmate del giovane talento da sgrezzare per poter prendere il posto, un giorno, di Hakan Calhanoglu.

Ad oggi, così non è stato e, secondo quanto riportato da InterLive.it, su di lui ci sarebbero delle società di Premier League che lo vorrebbero, come già accaduto in passato. L’Inter ha fissato il costo del cartellino dell’ex Empoli a 16 milioni di euro.

Asllani e quei miglioramenti non fatti

Asllani non ha promesso quanto manteneva. Un giocatore che nei sei mesi titolare ad Empoli aveva fatto vedere veramente grandi cose, ma che non è riuscito ad imporsi in maglia nerazzurra. Inzaghi ha provato a farlo crescere con calma alle spalle di un giocatore come Calhanoglu, ma ancora non ci siamo.

Troppi errori di sufficienza in certe partite ed una fase difensiva che ancora non riesce ad aiutare la squadra in fasi importanti della partita – si veda la partita contro la Juventus. La cessione sembra l’unica via percorribile.