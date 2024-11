Smacco Inter, preferisce il Milan | L’annuncio gela i tifosi nerazzurri

Uno smacco inaspettato gela i tifosi nerazzurri: il grande ex preferisce il Milan all’Inter

Nelle ultime stagioni, il derby di Milano, ha rappresentato una sfida sempre molto accesa, non solo per quanto riguarda la rivalità in campo, ma anche per l’agonismo e gli scontri tra alcuni dei singoli giocatori in campo. Una partita che, negli anni passati, ha sempre presentato elementi di rispetto tra le due compagini, ma che nelle ultime stagioni ha un po’ mancato da questo punto di vista.

Il punto di rottura è stato lo scudetto vinto dal Milan e i conseguenti festeggiamenti. Alcuni giocatori rossoneri, infatti, hanno fatto degli sfottò volgari e di cattivo gusto nei confronti dei nerazzurri, soprattutto per quanto riguarda il grande ex Hakan Calhanoglu che era passato a parametro zero proprio dal Milan all’Inter.

Da lì, tutta un’escalation di tensioni che si sono ripercosse in campo con scontri e risse tra i vari giocatori. Con la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, nella passata stagione, anche qualche giocatore nerazzurro ha replicato agli sfottò precedenti dei rossoneri.

Intanto, un grande ex di entrambe le squadre, ha parlato della sua carriera da calciatore e ha dato la sua netta preferenza per il Milan nei confronti dell’Inter, agitando i tifosi nerazzurri nei suoi confronti.

Inter, smacco dal grande ex: preferisce il Milan

Come detto, il grande ex di Inter e Milan, ha dato la sua preferenza alla società rossonera. Si tratta del dirigente milanista, Zlatan Ibrahimovic che in un’intervista al magazine della Champions, ha parlato della sua carriera. Ecco le sue parole: “Ho giocato in molti club, alcuni straordinari, grandi squadre. Ma quello che mi ha dato di più nella carriera è il Milan.

Lo svedese, poi, ha continuato: “Sono stato qui due volte e apprezzo molto ciò che rappresenta. Io voglio solo restituire qualche cosa”. Parole inequivocabili che infervorano i tifosi nerazzurri.

Ibrahimovic-Inter, un rapporto logorato da vari fattori

Il rapporto tra Ibrahimovic e l’Inter si è oramai logorato da tanto tempo. Lo svedese ha fatto cose molto importanti in maglia nerazzurra, ma alcuni suoi modi sono stati poco digeriti dall’ambiente. In primis, i famosi mal di pancia per andare via, con anche gestacci ai tifosi che lo hanno fischiato per questo motivo. Una volta andato al Barcellona, subito il bacio allo stemma della squadra catalana dopo nemmeno un giorno dall’arrivo.

Poi, alla fine, il passaggio alla rivale di sempre come il Milan che ha fatto il resto, senza dimenticare i vari botta e risposta con Materazzi. I tifosi nerazzurri hanno sicuramente un ricordo particolare di Ibrahimovic, sia per ciò che ha dato, sia per ciò che ha lasciato, visto l’arrivo di Eto’o e ciò che ne è conseguito.