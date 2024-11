Infortunio Shock in Serie A, stagione finita | Che guaio per il tecnico

Altro infortunio importante in Serie A. Il giocatore ha finito la stagione anticipatamente

Uno dei problemi che l’intero sistema calcio ha riscontrato in questi mesi è quello dei troppi impegni per le varie squadre. Tantissime sono le partite da giocare per i calciatori che sono sottoposti a tantissimi sforzi fisici che, di conseguenza, ne inficiano lo stato di salute fisica. E tanti sono i dibattiti in corso a questo proposito.

Da una parte, come anticipato, c’è chi sostiene che bisogna diminuire necessariamente le varie partite per evitare che i calciatori possano subire certi sforzi. Soprattutto per le squadre che giocano le coppe – con la presenza, quest’anno, anche del nuovo Mondiale per Club – si rischia veramente tanto a livello di infortuni, visto che diventa complicato recuperare fisicamente.

Dall’altro, c’è chi concorda con il numero di partite, visto che bisogna trovare da qualche parte i proventi per sostenere il mondo calcio e i grandi ingaggi di chi ne fa parte, sostenendo che, eventualmente, bisognerebbe investire in maniera importante sui settori giovanili e permettere di attingere da questi in casi di difficoltà, lanciando i giovani.

Intanto, a prescindere dal dibattito, in Serie A c’è stato un nuovo infortunio. Il giocatore dice addio alla possibilità di concludere questa stagione. Si rivedrà in campo l’anno prossimo.

Infortunio shock in Serie A: stagione finita

Come anticipato, un altro infortunio ha colpito una squadra della nostra Serie A. Si tratta della Juventus che, dopo quello di Bremer, ha dovuto ricevere un’altra cattiva notizia dal ritiro di una nazionale.

Infatti, il difensore colombiano, Cabral, ha subito la rottura del legamento crociato. Per lui, tra guarigione e ripresa degli allenamenti, la stagione è finita. Gli esami del J-Medical hanno accertato questo responso. La Juventus, dunque, adesso, dovrà ricorrere al mercato e velocizzare le cose per portare a Torino un altro difensore per Thiago Motta.

Juventus, SOS infortuni: si accelera per un difensore

In casa bianconera la preoccupazione è tanta. La società di Torino, infatti, a questo punto, dovrà velocizzare le cose per acquistare un altro difensore che possa sostituire i due infortunati.

Giuntoli, come primo nome della lista, ha in mente di riportate in Italia l’ex Inter Milan Skriniar. Ma occhio alle alternative, visto che sul taccuino del dirigente c’è anche il nome dell’ex Viola, Hancko che sta facendo molto bene. Nelle prossime settimane si capirà di più.