Farà come Zielinski, addio al Napoli e sì all’Inter | Inzaghi non vede l’ora

Il giocatore del Napoli potrebbe lasciare gli azzurri a fine stagione per accasarsi all’Inter

In viale della Liberazione sono già iniziate le grandi manovre per quanto riguarda il calciomercato. La società nerazzurra, infatti, sta iniziando a programmare il futuro in vista della prossima stagione, andando a visionare i migliori talenti che possono fare al caso della squadra di Simone Inzaghi e cercando le migliori occasioni sul mercato.

Marotta e Ausilio, in questo periodo, sono molto attenti anche a quello che accade attorno al mercato dei giocatori che andranno in scadenza di contratto nel 2025. Ultimamente, i nerazzurri, hanno sempre fatto grandi affari acquistando giocatori a parametro zero. Ma ci sono vari reparti in cui intervenire.

In primis, la difesa. Acerbi dovrebbe rimanere per un’altra stagione, mentre Stefan de Vrij dovrebbe lasciare la Pinetina vista la scadenza di contratto. Bisognerà anche capire se arriverà qualche offerta allettante per giocatori come Bisseck che si stanno imponendo. Altro reparto da rinforzare è quello d’attacco.

Nè Correa e nè Arnautovic rimarranno a Milano l’anno prossimo. Per questo, la grande suggestione, arriva da Napoli. Il club nerazzurro potrebbe prendere un calciatore dagli azzurri, così come accaduto con Zielinski la scorsa estate.

Inter, arriva un altro giocatore dal Napoli?

L’Inter, dunque, guarda in casa Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Nonostante non sia per nulla facile trattare con De Laurentiis, men che meno adesso che c’è il grande ex Antonio Conte sulla panchina azzurra, la dirigenza interista vuole provare a portare un giocatore a Milano.

Secondo quanto riportato da InterLive.it, l’Inter sarebbe molto interessata a Giacomo Raspadori. L’attaccante sta trovando poco spazio quest’anno e rientra perfettamente nei parametri della società. Giocatore ancora giovane, italiano e che piace da tantissimo tempo. Oltre a questo, non è un mistero, il ragazzo non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra.

Raspadori, ma non solo: le opzioni per l’attacco

Raspadori rappresenta una suggestione molto affasciante per l’Inter. Ma non è l’unico giocatore che piace alla società di viale della Liberazione per quanto riguarda il reparto avanzato.

Infatti, occhio alla strada che porta a Jonathan David a parametro zero, anche se la concorrenza è folta in Italia e all’estero. Infine, piace molto Daniel Maldini del Monza. Ma il suo cognome, legato familiarmente al Milan, potrebbe rendere infattibile l’affare.