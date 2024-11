Zirkzee torna in Serie A, biglietto prenotato per gennaio | Colpo da scudetto per la big

Zirkzee delude in Inghilterra e potrebbe lasciare il Manchester United nel mercato di gennaio

Joshua Zirkzee è stato uno degli artefici principali dell’impresa del Bologna della passata stagione. Grazie ai suoi gol e alle sue prestazioni, la squadra emiliana è riuscita ad arrivare in Champions League dopo tantissimi anni. Un traguardo sicuramente storico, a cui, però, l’attaccante olandese non ha partecipato e non parteciperà.

Si, perchè come avvenuto per Riccardo Calafiori, tante big europee si erano interessate a lui questa estate e, come spesso accade, soprattutto per piccole realtà calcistiche, quando arrivano grandi squadre con grandi offerte, è complicato dire di no. E il Manchester United ha deciso di investire su di lui la bellezza di 40 milioni di euro. Cifra che, però, non è stata ripagata in termini di prestazioni.

L’attaccante olandese, infatti, dopo il gol all’esordio, non è riuscito a replicare quanto fatto ed è entrato in un vortice di prestazioni negative che ne hanno condizionato il rendimento in campo.

Addirittura, si parla di un possibile addio durante il mercato di gennaio per trovare una realtà che possa metterlo al centro del proprio progetto e farlo ritornare lo stesso giocatore che ha incantato la Serie A nella passata stagione. E proprio dal nostro campionato arriva l’interesse principale.

Zirkzee via dallo United: una squadra italiana su di lui

Zirkzee, dopo solo sei mesi, potrebbe lasciare il Manchester United. Un giocatore che deve ritrovare sè stesso e, per farlo, ha deciso di farlo altrove. E proprio dalla Serie A arriva l’interesse maggiore per il ragazzo.

Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la Juventus del suo ex allenatore, Thiago Motta è molto interessata a lui. Il costo del cartellino, ad oggi, è proibitivo in vista di gennaio. Ma per quanto riguarda il prestito, l’ingaggio del giocatore rientra perfettamente tra i parametri bianconeri, visti i 3,5 milioni di euro netti percepiti. L’operazione è già scattata.

Ecco perchè Motta vuole Zirzkee

Thiago Motta è il primo sponsor di Zirkzee. Il tecnico bianconero lo ha avuto a Bologna e, insieme, sono riusciti a fare grandi cose. Per Motta, avere un attaccante come l’olandese, è di vitale importanza. Vlahovic ha caratteristiche differenti e meno portate a legare il gioco della squadra.

Zirkzee, invece, riuscirebbe a coniugare questa esigenza tecnico-tattica. Motta chiede molto alla sua punta che ha il compito di far girare la fluidità del gioco della squadra. Ecco perchè Giuntoli è avvisato.