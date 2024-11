Ecco Gyokeres, arriva l’annuncio del presidente | Cambia tutto a gennaio

Viktor Gyokeres è uno dei gioielli dello Sporting Lisbona. Il presidente della società ha parlato del suo futuro

Lo Sporting Lisbona è, da sempre, una della squadre capace di produrre grandi talenti e di rivitalizzare alcuni giocatori che, magari, fino ad una certa fase della loro carriera, non sono riusciti ad esprimere al meglio le loro qualità. Tanti sono i calciatori passati dalla società portoghese, si pensi a Cristiano Ronaldo o l’ex nerazzurro Luis Figo.

Ma, ultimamente, chi sta rubando la scena è il centravanti svedese Viktor Gyokeres. Già nella passata stagione, l’attaccante, aveva fatto vedere tutte le sue qualità. Ma in questa stagione si sta superando ulteriormente. La ciliegina sulla torta è stata la tripletta che ha permesso alla sua squadra di battere, in Champions League, gli ex campioni d’Europa del Manchester City di Pep Guardiola.

Insomma, un biglietto da visita niente male per un giocatore che solo qualche anno fa nessuno, tra gli addetti ai lavori, si aspettava potesse emergere in questo modo. Merito allo Sporting e al suo, oramai, ex allenatore Amorim, di averlo saputo aspettare pian piano e farlo sbocciare.

Su di lui, si sono concentrati gli occhi indiscreti di tantissime società. E a proposito del futuro, il presidente della società portoghese, che detiene il cartellino, ha fatto il punto della situazione.

Gyokeres e il futuro: parla il presidente dello Sporting Lisbona

Gyokeres, dunque, è nel mirino di tante grandi società europee. Ma trattare con lo Sporting Lisbona non è per niente un compito facile. E, a tal proposito, il presidente del club ha parlato della situazione attorno al suo attaccante svedese, rivelando un retroscena sulla sua situazione contrattuale.

Ecco le parole del presidente Frederico Varandas riprese da Fabrizio Romano: “Non posso promettere nulla. Se per lui arriva un club e paga la clausola risolutoria, se lui vuole andare, andrà. Ma non credo che ciò avverrà a gennaio”.

Gyokeres via? Ecco chi è in corsa

Gyokeres oggetto del desiderio di molti. Ma su di lui pende una clausola risolutoria. La scorsa estate, prima di fiondarsi su Morata, il Milan ci aveva fatto più di un pensierino. Ma le cifre per portarlo in Italia erano decisamente proibitive.

Per la prossima estate, il ragazzo interessa alla Juventus che vuole cedere Dusan Vlahovic. Ma occhio al Manchester United che, dopo la delusione Zirkzee, ha intenzione di investire in attacco con un grande sponsor come Amorim pronto a fare carte false per Gyokeres.