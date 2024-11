Inzaghi, ecco il rinnovo tanto voluto | Guadagnerà tantissimo, che cifre!

L’Inter sta per ufficializzare il rinnovo di contratto tanto voluto anche da Simone Inzaghi

L’Inter saluta momentaneamente la maggior parte dei propri calciatori che saranno impegnati con le maglie delle rispettive nazionali per questa terza pausa dell’anno. Un momento in cui il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, dovrà lavorare a ranghi ridotti in attesa del ritorno dei propri calciatori e nella speranza che nessuno si faccia male.

Infatti, la rincorsa al primato in classifica, dopo il pari contro il Napoli, si è fatta sempre più fitta e coinvolge tantissime squadre. Non solo, ma anche l’obiettivo di raggiungimento diretto degli ottavi di finali è un traguardo che società e squadra hanno intenzione di raggiungere. La vittoria contro l’Arsenal, ha posto l’Inter in una posizione di classifica molto interessante.

Quindi, la speranza è di avere, al ritorno dagli impegni con le nazionali, tutti gli effettivi a completa disposizione. La prossima fase, per gli impegni e le partite in calendario, potrebbe essere importantissima per definire il percorso della squadra.

Intanto, da viale della Liberazione, arrivano ottime notizie per Simone Inzaghi. Il tecnico, infatti, aveva sperato nel rinnovo di contratto di un giocatore che ritiene sempre più importante. L’annuncio è imminente.

Inter, Inzaghi esulta: arriva il rinnovo del giocatore

Inzaghi, quindi, può esultare per l’imminente rinnovo di contratto in arrivo per un suo calciatore. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Yann Bisseck è pronto a prolungare per un’ulteriore stagione. Il difensore tedesco, l’anno scorso, ha firmato un contratto fino al 2028 che ora arriverà al 2029.

Non solo, ma il ragazzo raddoppierà anche quello che è il suo ingaggio attuale, arrivando a percepire una cifra di circa 1,5 milioni di euro netti più bonus. Insomma, a breve ci sarà l’annuncio ufficiale come comunicato anche dal vice-presidente nerazzurro, Javier Zanetti.

Bisseck, che crescita esponenziale

L’avvento di Yann Bisseck in maglia nerazzurra era stato accolto con molta curiosità per un giocatore che non era conosciuto al grande pubblico. Acquistato per 7 milioni di euro, pagabili di due rate, il ragazzo si è subito dimostrato un elemento molto valido e ha avuto una crescita incredibile.

Adesso, anche Simone Inzaghi si affida spesso a lui e lo fa anche in partite molto delicate – si ricordi, solo per fare due esempio, quelle di Champions League contro il Manchester City e l’Arsenal. Insomma, un elemento che sta acquisendo sempre maggiore importanza nella rosa.